: Caso Forteto, arrestato il 'profeta' Rodolfo Fiesoli - Sicinform : Caso Forteto, arrestato il 'profeta' Rodolfo Fiesoli - doloresgalli : RT @xbici: @NicolaMorra63 @repubblica Cosa si nasconde dietro il caso #Forteto ? #Renzi che ospita ad un convegno #Fiesoli, già condannato… - telodogratis : Caso Forteto, arrestato il ‘profeta’ Rodolfo Fiesoli - demian_yexil : RT @sherlock5stelle: Caso Forteto, arrestato il 'profeta' Rodolfo Fiesoli : -

Rodolfo, il fondatore deldi Vicchio (Firenze), è stato arrestato per scontare una condanna definitiva di 14 anni, 8 mesi e 7 giorni, per violenze su minori ospitati nella comunità da lui creata.dovrà subire anche un appello bis per un episodio di violenza sessuale. La Corte dovrà ripronunciarsi anche sugli aumenti di pena inflitti all'imputato per la continuazione dei reati. Sul resto della accuse la Cassazione ha rigettato il ricorso die di altri imputati minori.(Di sabato 23 dicembre 2017)