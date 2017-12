: RT @Eurosport_IT: Marek #Hamsik batte #Maradona ed entra nella storia: il #Napoli batte la #Sampdoria 3-2 ?????? ? - Cho_91 : RT @Eurosport_IT: Marek #Hamsik batte #Maradona ed entra nella storia: il #Napoli batte la #Sampdoria 3-2 ?????? ? - AtuttoCampo1 : Napoli impaurito dalla Samp Ma Sarri tiene il primo posto - marco_tessitore : RT @Eurosport_IT: Marek #Hamsik batte #Maradona ed entra nella storia: il #Napoli batte la #Sampdoria 3-2 ?????? ? -

Il Napoli soffre,ma batte la Samp (3-2) e allunga in vetta grazie alla sconfitta dell'Inter in casa del Sassuolo e in attesa del big match serale Juve-Roma. GENOA-BENEVENTO 1-0 NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 SASSUOLO-INTER 1-0 SPAL-TORINO 2-2 UDINESE-H.VERONA 4-0 MILAN-ATALANTA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.45 LAZIO-CROTONE (ore 12.30) 4-0 CAGLIARI-FIORENTINA (venerdì) 0-1 CHIEVO-BOLOGNA (venerdì) 2-3(Di sabato 23 dicembre 2017)