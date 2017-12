Calciomercato Fiorentina | in arrivo un rinforzo dal Chelsea ed altri 2 acquisti

Calciomercato Fiorentina - Pioli si sbilancia : “ecco chi prenderemo a gennaio” : Calciomercato Fiorentina – Stagione altalenante per la Fiorentina, la dirigenza sembra intenzionata ad intervenire sul mercato. Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “È una sessione di riparazione, le squadre cercano di riparare qualche lacuna. Se ci sarà la possibilità di migliorarsi, lo faremo anche noi. Spesso tutte le squadre hanno gli stessi obiettivi: mandare a giocare qualche giocatore insoddisfatto e colmare ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa conteso tra Inter e Napoli : Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso tra Inter e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso – Federico Chiesa è una delle stelle più brillanti della Fiorentina e del calcio italiano. Il classe ’97 sta sfornando grandi prestazioni di giornata in giornata. Questo fa sì che numerosi club, italiani ed esteri, ...

Calciomercato Fiorentina - Rebic : "Ora sono un giocatore dell'Eintracht" : FIRENZE - Mancava una sola presenza per far scattare l'obbligo di riscatto. Ante Rebic ha completato il percorso scendendo ieri in campo in coppa di Germania, contro l'Heidenheim, con la maglia dell' ...

Calciomercato Fiorentina/ Calamassi : Nestorovksi e Cataldi non arriveranno (esclusiva) : Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva a Venzo Calamassi sui prossimi movimenti di mercato dei viola. Cataldi e Nestorovski nel mirino dei gigliati?(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:00:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - via vai sulle fasce : possibili due avvicendamenti : Calciomercato Fiorentina – Il reparto più fragile e di meno di qualità della Fiorentina è sicuramente quello dei terzini. Stefano Pioli ha deciso di puntare su Laurini e Biraghi, entrambi arrivati in estate. Le alternative invece non sono all’altezza: Bruno Gaspar, infatti, non ha convinto, nonostante siano stati spesi 3 milioni per prelevarlo dal Vitoria Guimaraes, e lo stesso Maxi Olivera sembra non rientrare nei piani del tecnico ...

Calciomercato Lazio - assalto a Badelj dopo la “semi-rottura” con la Fiorentina : subito oppure a parametro zero? : Calciomercato Lazio – La Lazio di mister Inzaghi ha bisogno di allungare la propria rosa in vista della seconda fase della stagione. La corsa alla Champions in campionato si è accesa e nei prossimi mesi tornerà anche l’Europa League. La società si sta dunque muovendo alla ricerca di qualche opportunità di mercato. Una ghiotta occasione per la Lazio è rappresentata da un calciatore già contattato in estate, il fiorentino Badelj. Il ...

Si muove il Calciomercato della Fiorentina : 3 italiani in arrivo a gennaio? Video : Oggi il Cda di fine anno della #Fiorentina a confermare una situazione che a livello di conti è assolutamente tranquilla. La societa' viola, per bocca dello stesso Corvino, qualche settimana fa aveva annunciato inoltre che il monte ingaggi potra' ora essere gradualmente rialzato. Per gennaio però non sono previste assolutamente spese pazze, ma degli ingressi utili, anche in base alle esigenze fatte presenti da Mister Pioli. calciomercato ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino lancia l’ultimatum a Badelj : rinnovo o addio a gennaio! : Calciomercato Fiorentina – In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Milan Badelj. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto e per ora non ci sono segnali di rinnovo. Il direttore generale dei viola, Pantaleo Corvino, presenterà al giocatore e al suo entourage un ultima proposta di prolungamento per provare a convincere il giocatore di restare a Firenze anche oltre la prossima estate. In caso ...

Calciomercato Fiorentina - novità dalla stampa francese : “ecco il nuovo obiettivo” : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina non sta disputando un campionato entusiasmante, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio nel match contro il Genoa ed adesso si prepara per la trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed a rinforzare la squadra, nelle ultime ore le novità arrivano direttamente dalla Francia. Il club viola ha messo nel mirino Soualiho Meité, centrocampista centrale classe 1994 ...

Calciomercato Fiorentina - asse con il Cagliari : in tre possono cambiare maglia - i dettagli : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dallo scialbo pareggio casalingo maturato con il Genoa. I viola hanno perso un’occasione per avvicinare la Sampdoria e per distaccare le dirette concorrenti per l’Europa visto che nessuna è riuscita a conquistare i tre punti. Per i viola comunque è già tempo di pensare alla prossima gara in programma venerdì sera contro il Cagliari. Proprio con i sardi a gennaio potrebbe nascere ...

Calciomercato Cagliari - cercasi centrocampista : l’ultima idea arriva dalla Fiorentina : Calciomercato Cagliari – Reduce dal 2-2 con la Sampdoria, il Cagliari si appresta ad affrontare la Roma allo stadio all’Olimpico, domani sera alle 20.45. I sardi proveranno a portare via qualche punto dalla Capitale ma sicuramente non sarà semplice. La dirigenza rossoblù, nel frattempo, sta già pensando al mercato di gennaio e a come intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Lopez. La priorità è l’acquisto di un ...

Calciomercato Fiorentina : in arrivo novità in attacco - due nomi ed una cessione in vista : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina di mister Pioli ha capito che può ambire ad un posto in Europa. La ricostruzione avviata in estate sta portando discreti frutti dopo l’inizio a rilento ed ora con una mano dal mercato si può pensare in grande. Prima di parlare di innesti però, si deve registrare un fallimento estivo, quello legato ad Eysseric, calciatore mai realmente esploso. Qualche problema fisico, ma non solo, ed ora ...

Calciomercato Fiorentina/ Boatto : Pioli deve rimanere. Babacar? è un incompiuto (esclusiva) : Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva a Giuseppe Boatto sugli ultimi movimenti in casa dei viola. Rimane vivo il dubbio panchina: Pioli rimarrà fino a giugno?(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:20:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : Hagi potrebbe trasferirsi in serie B - : Sfortunatamente, quando non giochi, il mondo poi ti considera sempre meno. Il suo futuro? Devo trovare un'ottima soluzione per lui. E quando dico ottima, mi riferisco a un club in cui può e deve ...