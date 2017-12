: Calcio, posticipo Milan-Atalanta 0-2 - NotizieIN : Calcio, posticipo Milan-Atalanta 0-2 - fantagazzetta : Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Di Francesco sceglie El Shaarawy - Le scelte dei due allenatori per il post… - Radio1Rai : Calcio d'inizio del posticipo di #SerieA #MilanAtalanta Segui su #Radio1 la radiocronaca diretta di @jdelfo e… -

Crisi senza fine per ilche cade 2-0 in casa con l'. Rossoneri in cerca di riscatto,reduce dal pari con la Lazio.Al 14'gol di Bonaventura annullato dal Var.Al 32' schema su punizione e Cristante insacca (Donnarumma non ineccepibile).Nella ripresa unpiù intraprendente alla ricerca del pari, ma l'colpisce ancora:Spinazzola serve Ilicic che insacca (71').I rossoneri si spengono e l'controlla il gioco.Qualche fischio dagli spalti verso i rossoneri che incassano il secondo ko di fila.(Di sabato 23 dicembre 2017)