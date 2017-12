Buoni propositi e come realizzarli

5 Buoni propositi per il nuovo anno : Un piccolo passo per volta. Per migliorare la propria vita, non serve agire d'impulso. Basta decidersi, questo sì, e ragionare sul proprio stile di vita. Su quello che già c'è di buono e quello che indiscutibilmente sarebbe da migliorare quanto prima. Lasciare da parte vizi, muoversi un po' di più, tanto per iniziare. Ma ci sono anche alcune cose meno conosciute che incidono sulla qualità della nostra vita, e ...

Salute : otre la metà degli italiani fa Buoni propositi per l’anno nuovo : Le vacanze natalizie sono alle porte e fervono i preparativi per festeggiare con amici e familiari. Il periodo – tra i preferiti dell’anno per gli italiani – non è solo il momento per scambiarsi doni e brindare, ma anche un’ottima occasione per stilare un bilancio dell’anno in chiusura e porsi nuovi obiettivi per quello in arrivo. Ma cosa desiderano davvero gli italiani per il 2018? Per scoprirlo, MioDottore – una delle più grandi ...