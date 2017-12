Bruce McCandless | morto astronauta della prima passeggiata nello spazio

Apollo 11 - morto l’astronauta Bruce McCandless. Nasa : “E’ stato il primo uomo a fluttuare nello spazio” : “Siamo dispiaciuti per la perdita dell’astronauta Bruce McCandless, meglio conosciuto per essere stato il primo uomo a fluttuare libero nello spazio…”. We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NasaHubble: https://t.co/myyOm101DR ...