Boris Johnson definisce giusto l' aiuto della Russia ad Assad

Media : lettera aperta a Boris Johnson con consigli utili per il suo viaggio in Russia - : Innanzitutto, Bryant consigli a a Johnson di non portare con sé un telefono cellulare o un altro dispositivo con accesso a Internet, perché sarà sicuramente violato e trasformato in uno strumento di ...

Gaffe di Boris Johnson mette a rischio donna inglese detenuta in Iran - : Nazanin Zaghari-Ratcliffe, madre di famiglia britannico- Iran iana, è imprigionata con l'accusa di cospirazione. Una frase del ministro degli Esteri di Londra mette in difficoltà la sua difesa. Ora ...

Mosca conferma visita Boris Johnson : Mosca, 14 OTT - Mosca ha confermato oggi che sono in corso i preparativi per la visita in Russia del ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ma si è anche lamentata per l'annuncio "...