BIZZARRI Nel suo Piccolo Museo di Spoleto mostra delle sue più recenti opere

I 10 infortuni più BIZZARRI nella storia del calcio : L’hanno colpito proprio lì. Ahia. infortunio al pene per il giocatore argentino Mariano Bittolo, difensore dell’Albacete, club della Segunda Division spagnola. Letale una tacchettata – involontaria – del compagno di squadra Zozuluya. Bittolo cade a terra, viene soccorso e portato subito in ospedale. 10 punti di sutura. Tutto come prima. Più o meno. Ma nel calcio di infortuni incredibili, bizzarri, strani e fuori catalogo ne abbiamo ...