Bitonto | recita natalizia dei bambini sospesa causa rissa tra genitori

A Bitonto la recita di Natale termina in rissa per un posto in prima fila Video : Giornata di ordinaria follia a Bitonto, comune di 50 mila abitanti in provincia di Bari. In occasione della recita di #Natale presso la #Scuola Vito Felice Cassano, si è verificata una maxi rissa tra le mamme presenti all'interno dell'istituto, arrivate per assistere al saggio natalizio [Video] dei loro figli. A causare lo scontro tra le donne la volonta' di ciascuna di occupare i posti in prima fila, per avere una visuale migliore e non perdere ...

