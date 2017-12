Bersani | scontro totale col PD

: @kenesoio @ArturoRomagna @dawac72 @CarigliaMichele Il "mio" Renzi non direi proprio. Ma x carità, ognuno è libero d… - MovArturoAv : @kenesoio @ArturoRomagna @dawac72 @CarigliaMichele Il "mio" Renzi non direi proprio. Ma x carità, ognuno è libero d… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017) Più si avvicinano le elezioni politiche e più si alza terribilmente il tenore dellofrontale tra i leader dei partiti in campo. L’ultimo in ordine di tempo a conquistare il centro del ring è Pier Luigi, ex segretario del Partito Democratico e co fondatore di Mdp Articolo1 VIDEO. Ospite nel salotto di La7 a Di Martedì,ha replicato per le rime a Matteo Renzi che negli ultimi giorni aveva paragonato il salvataggio di Banca Etruria a quello di Monte dei Paschi Antonveneta e Banca 121 ndr operato dalla cosiddetta ditta. “Se Renzi ha qualcosa da dire lo dica chiaramente e lasciamo stare i messaggi mafiosi” ha affermato, provocando l’inevitabile reazione scomposta in quel del Nazareno. Parole inaccettabili e brutta caduta di stile sono stati i commenti più utilizzati dai comunicatori PD VIDEO sia ai microfoni che sulla rete. Di sicuro in piena ...