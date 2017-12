: RT @dukana2: “Berlusconi e la #Mafia: ecco l’appunto di #Falcone ritrovato nel suo ufficio.È un promemoria durante interrogatori del pentit… - Apollo_MX5 : RT @dukana2: “Berlusconi e la #Mafia: ecco l’appunto di #Falcone ritrovato nel suo ufficio.È un promemoria durante interrogatori del pentit… - Gen_Ago : RT @bitcoin_ita: @gasparripdl Assange: "#Bitcoin is the real Occupy Wall Street" - Cinà in buoni rapporti con #Berlusconi. Berlusconi dà 2… - PMIrevolution : RT @bitcoin_ita: @gasparripdl Assange: "#Bitcoin is the real Occupy Wall Street" - Cinà in buoni rapporti con #Berlusconi. Berlusconi dà 2… - bitcoin_ita : @gasparripdl Assange: "#Bitcoin is the real Occupy Wall Street" - Cinà in buoni rapporti con #Berlusconi. Berlusco… - gianluca_prato : RT @dukana2: “Berlusconi e la #Mafia: ecco l’appunto di #Falcone ritrovato nel suo ufficio.È un promemoria durante interrogatori del pentit… -

"Un consiglio a Di Maio? si trovi un lavoro per un periodo nemmeno troppo breve e poi potrà proporsi come governatore del Paese". Così Silvioche parla anche di "" con il leader della Lega,"al di là dello stile diverso è un interlocutore serio e ragionevole",dice il leader di Forza Italia che non nasconde di puntare al 30% dei consensi nelle prossime elezioni recuperando "i moderati delusi che non vanno più a votare"."Renzi?il Pd è in crisi e nemmeno più in corsa per guidare il Paese"(Di sabato 23 dicembre 2017)