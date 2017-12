Atalanta | festa negli spogliatoi di San Siro | FOTO

Everton- Atalanta - gioia nerazzurra : festa in campo e nei pub di Liverpool [VIDEO] : L’Atalanta grazie al pokerissimo rifilato all’Everton ha conquistato la qualificazione per i sedicesimi di Europa League. La ‘Dea’ ha dimostrato ancora una volta di tenere molto a questa competizione e di poter arrivare lontano. Sugli spalti del Goodison Park i tifosi orobici hanno acclamato i proprio beniamini al fischio finale ma anche i molti sostenitori orobici che non hanno trovato posto allo stadio hanno festeggiato ...

L' Atalanta fa festa : 3-1 all'Apollon e qualificazione vicina : Festeggia i suoi 110 anni come meglio non poteva un'Atalanta straripante, soffiando sulla candelina di una gustosissima torta che ha il sapore della dolce impresa di un passaggio ai sedicesimi oramai ...

Europa League : festa Atalanta - pari Milan : 23.02 Fa festa l'Atalanta che resta in testa al girone E battendo in casa l'Apollon Limassol (3-1). Solo 0-0 al Meazza per il Milan con l'Aek Atene. Milan-Aek Atene 0-0 Rossoneri non vanno oltre lo 0-0 tra i fischi dei tifosi. Atalanta-Apollon Limassol 3-1 Nerazzurri in vantaggio già al 12' con Ilicic che da due passi mette in rete un assist di Spinazzola.Pareggia al 59' Schembri, ma Petagna di testa riporta avanti i bergamaschi (64'). Di ...