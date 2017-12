Arti marziali | grandi risultati per i valdelsani ai mondiali di K1 Open

Ci siamo abbuffati di Arti marziali all’Oktagon Bellator di Firenze : Sabato 9 dicembre 2018, al Mandela Forum di Firenze, si è tenuto Oktagon Bellator, l’imperdibile show di sport da combattimento che, dopo il sold-out dello scorso anno, ha riunito in una nuova emozionante edizione le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia. Un appuntamento, distribuito dai media in oltre 158 Paesi, che ha messo di nuovo Firenze al centro del mondo insieme ai massimi rappresentanti italiani delle due discipline, che hanno ...

Arti marziali : Open K1 - Fighting Club Aosta mattatore a Firenze : Ancora tra le finaliste, si è fermata in semifinale davanti a Sveva Melillo attuale campionessa del mondo pro della sigla WBC. Al termine di un match accesso e molto equilibrato la valdostana ha ...

Quiliano - paura per un giovane atleta colpito alla testa durante una gara di Arti marziali : Momenti di paura questa mattina al palazzetto dello sport di Quiliano durante una gara di arti marziali. Un ragazzo di 15 anni è stato colpito alla testa riportando un trauma cranico per il quale è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale ...

Arti marziali - importante risultato per l'atleta ennese Giuseppe Panettiere : Due ori e un bronzo per la Pkt Clemenza all'Open internazionale di Karate in Campania DI SCORDIA.INFOIN SPORT " 4 DIC, 2017 Giunta alla sua 9edizione lìopen internazionale di Campania , organizzata dalla Federazione italiana judo lotta karate e Arti marziali, dal CONI Campania e riconosciuta dalla WORLD ...

Il fascino di Arianny Celeste si espande dalle Arti marziali al pop : Che Arianny Celeste (al secolo Penelope Lopez Marquez) fosse una donna piena di risorse ce ne eravamo ampiamente accorti. Talentuosa lottatrice d’arti marziali miste è stata poi scoperta dal mondo della moda, che l’ha voluta in passerella e per servizi fotografici. Merito di un fisico da urlo e di una sensualità dirompente, che non può fare a meno di catturare l’attenzione. Quello che forse non tutti sanno è che Arianny se la ...

Ha 30 gatti e sa di Arti marziali l'attrice cinese scelta per interpretare Mulan : Nota anche vieni Crystal Liu, l'attrice trentenne ha superato una selezione durissima, oltre mille audizioni in tutto il mondo, scavalcando famose candidate, tra le quali spicca il nome di Natasha ...

Claudia Gerini - come picchia : non solo sexy - cintura nera di Arti marziali : C'è chi si piange addosso, chi va in tv e denuncia abusi dopo vent'anni, chi guarda avanti e si allena, come Claudia Gerini . La bionda attrice romana è simpatica e socievole, ironica al punto giusto (...

Arti marziali : il team Guerra di Catanzaro conquista 10 medaglie a Rossano : Domenica 19 novembre, al Palazzetto dello Sport di Rossano (CS) si è svolto il 1° Memorial Alfonso Longobucco, gara interregionale di combattimenti F.I.Ta riservato alle classi Esordienti A/B e ...

Arti marziali : terzo posto a Eboli per la lametina Marta Morelli : ... Lotta, Karate, Jujitsu, Aikido, Sumo oltre ad essere l'unica che rappresenta l'Italia con i suoi atleti ad Olimpiadi, campionati del mondo, campionati europei e in tutte le manifestazioni ...

Arti marziali : Martine Michieletto vince anche in Svezia : ...Bene (Helios Team) nel match valido anche per le selezioni di Oktagon 2018 mentre a dicembre l'intera squadra sarà protagonista a Firenze dove si terranno in contemporanea i Campionati del Mondo per ...

Arti Marziali. Bahrein - la crotonese Fabiana Giampà si laurea campionessa del mondo : Si sono dovute inchinare a lei , ed al tricolore che ha sempre messo sulle spalle dopo ogni vittoria, le atlete di ogni parte del mondo che hanno dovuto cedere ai suoi colpi potenti e precisi . I ...

Arti marziali : Martine Michieletto in Svezia per rimettere in gioco il titolo mondiale Wku di Muay Thai : La stagione del Fighting Club Valle d'Aosta decolla con il primo appuntamento di caratura internazionale. Sabato 18 novembre a Lund (Svezia), MArtine Michieletto rimette in gioco la cintura mondiale ...

Dai videogiochi alle Arti marziali : la dura vita dei professionisti del wrestling : Prima Milano, poi Padova e Firenze. Nel giro di 72 ore, la WWE ha fatto un mini giro d’Italia riportando nei palazzetti italiani Smackdown, lo show blu della federazione statunitense, il più famoso nel nostro paese per essere stato per anni una colonna nel palinsesto di Italia Uno. Un evento che ha messo tre titoli in palio: quello WWE di AJ Styles, la United States Championship di Baron Corbin e le cinture di campioni di coppia di ...

Uomo tenta rapina in farmacia : immobilizzato da campionessa mondiale di Arti marziali : Uomo tenta rapina in farmacia: immobilizzato da campionessa mondiale di arti marziali E’ accaduto a Pontedera. L’Uomo brandiva un coltello ed è stato immobilizzato da una delle due farmaciste, ex campionessa mondiale di tai chi.Continua a leggere E’ accaduto a Pontedera. L’Uomo brandiva un coltello ed è stato immobilizzato da una delle due farmaciste, ex […] L'articolo Uomo tenta rapina in farmacia: immobilizzato da ...