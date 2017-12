Archeologia | un’inaspettata produzione agricola ha permesso alla società pre-ispanica di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 23 dicembre 2017) A 600 km a sud del Lago Titicaca e a oltre 3.700 metri sul livello del mare, la regione Intersalar è cosparsa da campi di quinoa e numerose comunità. Oggi questa regione è il principale produttore di questo pseudo cereale che è esportato in tutto il mondo. Vicino a questi villaggi, numerosi siti archeologi di insediamenti sono testimonianza di un’antica occupazione umana, risalente al periodo tra il XIII e il XV secolo. All’interno di un’area di 60 X 40 km, i ricercatori hanno studiato 48 siti, in cui hanno identificato più di 4.500 granai archeologici che erano usati per conservare la quinoa. Ma il clima dell’epoca era simile a quello di oggi? Gli esperti caratterizzano il periodo dal 1200 al 1450 d.C. come arido. Durante questo intervallo più arido, l’aumento dell’agricoltura irrigata dpioggia nell’altopiano meridionale è coinciso con un evento vulcanico catastrofico, l’eruzione ...