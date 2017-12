Sei mld di dollari, un terzo della sua ricchezza. E' la somma che il principe saudita Al Walid bin Talal, 62 anni,con partecipazioni in società straniere (Twitter ma in passato anche Apple e General Motors),dovrà pagare per essere rimesso in libertà. Il 4 novembre, su ordine dell'erede al trono, il potentissimo 32enne Mohammed bin Salman,lui ed altre decine di principi e ministri ( 320in totale) sono finiti agli arresti dorati nell'hotel Ritz-Carlton di Riad accusati a vario titolo di corruzione.(Di sabato 23 dicembre 2017)

