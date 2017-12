Apple ammette | “Rallentati deliberatamente vecchi Iphone” Al via tre class action negli

Apple ammette di rallentare deliberatamente vecchi Iphone : al via 3 class action : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchi Iphone con gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

