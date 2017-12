Apple ammette di rallentare deliberatamente vecchi Iphone | al via 3 class action

Apple ammette : gli iPhone vecchi si scaricano prima : Siete in giro per strada, aprite Facebook, date una rapida controllatina alle Mail, caricate una Stories su Instagram e vi accorgete che la batteria è passata dal 90 al 51%. Capita spesso ai possessori dei vecchi modelli di iPhone e, adesso, trova conferma addirittura dai vertici Apple . L’azienda, infatti, ammette di rallentare le prestazioni degli iPhone più datati per i nuovi aggiornamenti del sistema operativo iOS e per le batterie ...

Apple ammette di rallentare i vecchi iphone con la batteria usurata : parte la class action : Negli Stati Uniti sono partite le prime « class action » (cause legali di massa) contro Apple dopo che la casa di Cupertino è stata costretta ad ammette re di aver volontariamente rallentato le prestazioni dei modelli meno recenti di iphone (a partire dal 7 in vendita solo dallo scorso anno), ufficialm

Apple ammette : per problemi di batteria - iPhone depotenziati con gli aggiornamenti iOS 11 : Mancava solo la conferma e questa è arrivata: a causa dei problemi con le batterie di iPhone più datate, Apple sta procedendo con gli ultimi aggiornamenti iOS 11 a depotenziare i melafonini, così come raccontato pure qualche giorno fa e svelato per la prima volta attraverso una serie di test Geekbench. In quel di Cupertino, insomma, provvederebbero a diminuire le prestazioni da remoto anche se lo scopo non sarebbe quello di costringere gli ...