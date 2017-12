Aperto il primo corridoio umanitario legale

: Aperto primo #corridoioumanitario da #Libia; @RefugeesChief, "difficile ma riuscita iniziativa umanitaria"… - Onuitalia : Aperto primo #corridoioumanitario da #Libia; @RefugeesChief, "difficile ma riuscita iniziativa umanitaria"… - Zugarini98 : RT @LiaQuartapelle: Oggi è stato aperto il primo corridoio umanitario dalla Libia: sono arrivati in Italia i primi 160 migranti dai campi l… - pruckler : Un primo passo, importante e benvenuto #Libia #welcomerefugees - MarchinoBrizio : Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di essere testimone diretto di questa giornata storica...!!!Quanta... - AntoDiMario : RT @LiaQuartapelle: Oggi è stato aperto il primo corridoio umanitario dalla Libia: sono arrivati in Italia i primi 160 migranti dai campi l… -

(Di sabato 23 dicembre 2017) Non sono approdati sulle coste siciliane con un gommone, pagando migliaia di dollari e rischiando di morire annegati. Sono arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare, frazione di Pomezia, in territorio romano, con un aereo C130 dell'Aeronautica. Si tratta dei primi 111 #migranti giunti in Italia nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, una data storica, attraverso il, grazie all'accordo tra Italia, #libia, Onu e Cei. Sono tutte persone che provengono dai centri d'accoglienza libici e hanno diritto alla protezione internazionale. Stesso destino per altri 51 migranti arrivati poco dopo. Complessivamente 162. Roberto Mignone, responsabile #unhcr per la Libia fa sapere che dai primi mesi dell'anno sono state effettuate circa mille visite nei centri interessati e che sono state liberate oltre mille persone. Numeri che sembrano ...