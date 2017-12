Antonino Cannavacciuolo Nas al ristorante | Salvini lo difende su Twitter ultime notizie

Antonino CANNAVACCIUOLO/ Da giudice a giudicato - social contro lo chef : “Le regole valgono anche per te” : ANTONINO CANNAVACCIUOLO nei guai: multa per il suo bistrot. Ma Fipe difende lo chef: “Un equivoco formale”. anche Assotutela lo sostiene: “Storie incredibili e pompate”.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:23:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo/ Multa per il suo bistrot - ma Fipe difende lo chef : “Un equivoco formale” : Antonino Cannavacciuolo nei guai: Multa per il suo bistrot. Ma Fipe difende lo chef: “Un equivoco formale”. Anche Assotutela lo sostiene: “Storie incredibili e pompate”.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 04:52:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas nel suo bistrot a Torino : il web "testimonia" a suo favore : Lo chef Antonino Cannavacciuolo nei guai: doppia denuncia a piede libero nei confronti del direttore del bistrot di Torino e della moglie dello chef. Errori sulle indicazioni degli alimenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 22:12:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo - la reazione dopo l'ispezione dei Nas al bistrot : Dal tour nelle Cucine da incubo per Fox Life al blitz dei Nas nel bistrot aperto da pochi mesi a Torino. Antonino Cannavacciuolo aveva deciso di investire all’ombra della Mole affidandosi al suo intuito. ‘Sono certo che mi porterà fortuna’. Lo chef originario di Vico Equense aveva spiegato di aver scelto il locale in zona Gran Madre perché avvertiva un’energia positiva. ‘Poi posso rischiare anche di prendere il palo in faccia’. E i riscontri per ...

Antonino CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas nel suo bistrot a Torino : lo chef - "Mancava solo un asterisco" : Lo chef ANTONINO CANNAVACCIUOLO nei guai: doppia denuncia a piede libero nei confronti del direttore del bistrot di Torino e della moglie dello chef. Errori sulle indicazioni degli alimenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:40:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo - il profilo dello chef stellato : Un cognome che solo a pronunciarlo e' come stare sulle montagne russe, una stazza imponente come un'armatura, una vita giovane ma vissuta senza sosta da autentico guerriero, o se preferite da ...

MasterChef Italia 7 : guai per Antonino Cannavacciuolo : Dopo il successo della prima puntata di MasterChef Italia 7, una giornata amara per lo chef di Vico Equense.

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas nel suo bistrot a Torino : congelare il pesce - cosa prevede la legge : Lo chef Antonino Cannavacciuolo nei guai: doppia denuncia a piede libero nei confronti del direttore del bistrot di Torino e della moglie dello chef. Errori sulle indicazioni degli alimenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Cinzia Primatesta/ La moglie di Antonino Cannavacciuolo - arriva la denuncia dopo il blitz dei Nas : Cinzia Primatesta è la moglie di Antonino Cannavacciuolo, lo chef più popolare d’Italia che questa sera sarà nella giuria della nuova edizione di Masterchef Italia.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:28:00 GMT)

Antonino CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas nel suo bistrot a Torino : il silenzio dello chef : Lo chef ANTONINO CANNAVACCIUOLO nei guai: doppia denuncia a piede libero nei confronti del direttore del bistrot di Torino e della moglie dello chef. Errori sulle indicazioni degli alimenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:33:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas nel suo bistrot a Torino : i commenti su Twitter : Lo chef Antonino Cannavacciuolo nei guai: doppia denuncia a piede libero nei confronti del direttore del bistrot di Torino e della moglie dello chef. Errori sulle indicazioni degli alimenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:28:00 GMT)

Antonino Cannavacciuolo - i Nas nel suo bistrot a Torino : “Alimenti congelati presentati come freschi” : Due denunce e una multa di 1.500 euro. Gli ispettori della Asl e i Nas hanno ‘pizzicato’ lo chef Antonino Cannavacciuolo. Sui menù del suo Bristrot Torino mancava l’indicazione degli alimenti congelati. Secondo i carabinieri, quindi, alcuni alimenti venivano presentati come freschi, ma non lo erano. E sono stati infatti ritrovati all’interno di un congelatore. Inoltre, alcune materie prime non erano tracciate. Ad essere ...

I Nas nel bistrot di Antonino Cannavacciuolo - guai per lo chef : Prodotti congelati presentati come freschi. Nelle stesse ore in cui su Sky Uno riparte Masterchef, lo chef Antonino Cannavacciuolo fa parlare di se non per i giudizi sui concorrenti del talent, ma per una vicenda di cronaca. Come riporta La Stampa, nelle ultime settimane l’Asl e i carabinieri del Nas hanno avviato una serie di controlli a campione nei ristoranti più esclusivi di Torino e tra questi il Cannavacciuolo bistrot Torino, che ha aperto ...

Antonino CANNAVACCIUOLO/ Il giudice non si nasconde : sono emozionato! (Masterchef 7) : Lo chef e personaggio televisivo ANTONINO CANNAVACCIUOLO confermato nella giuria della settima edizione di Masterchef Italia in onda da questa sera su Sky Uno. Anticipazioni.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:24:00 GMT)