Antinfiammatorio ritirato dalle farmacie a scopo precauzionale

(Di sabato 23 dicembre 2017) Non è una novità che l'Azienda Italiana del Farmaco, meglio conosciuta come AIFA, ed altre agenzie che si occupano di controllare i prodotti immessi sul mercato ritengano opportuno ritirare dal commercio uno o più lotti di un determinato prodotto poiché considerato nocivo o non propriamente a norma con le regolamentazioni in vigore. Questa volta, ad essere entrato nel "mirino" dell'azienda italiana che controlla ogni singolo farmaco messo in circolazione, è unsolitamente utilizzato per curare, o comunque lenire, le infiammazioni cutanee ed i fastidi che ne derivano. Il ritiro ha interessato l'prodotto dall'azienda Almirall Spa denominato come MUNDOSON FLUIDO*EMULS30G1MG/G con numero di AIC pari a 040574028. Le confezioni diMUNDOSON interessate al ritiro appartengono al lotto numero 634161, con scadenza ad agosto del 2018. MUNDOSON ...