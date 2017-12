Anna Mazzamauro Enrico Brignano si difende dal palcoscenico | Potessi morire qui se

Anna MAZZAMAURO/ Enrico Brignano si difende : e se pagasse la difesa di Brizzi? : ANNA MAZZAMAURO, Enrico Brignano replica pubblicamente alle insinuazioni del web: non sarebbe lui il mostro che avrebbe picchiato l'attrice 79enne, lo dimostra un video.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 15:40:00 GMT)

Anna Mazzamauro picchiata - Enrico Brignano risponde alle accuse : 'Non sono stato io - ho un video che lo dimostra' : Enrico Brignano rompe il silenzio. 'Sto vivendo un incubo'. Tutto parte dalle dichiarazioni di Anna Mazzamauro . L' attrice ha raccontato al Messaggero di essere stata picchiata durante la lavorazione ...

Anna Mazzamauro malmenata sul set da Enrico Brignano? Video : Il 2017 è un anno che sara' ricordato per le accuse di violenza, reale o presunta, avvenute nel mondo dello spettacolo che hanno coinvolto due continenti: America e Europa. Notizia degli ultimi giorni è la denuncia mediatica resa pubblica da Anna Mazzamauro. L'amatissima signorina SIlvan [Video]i, di cui il ragionier Fantozzi era presissimo, in occasione dell'uscita del film di Fausto Brizzi, Poveri ma ricchissimi, con Cristian De Sica e Enrico ...

Anna Mazzamauro malmenata sul set da Enrico Brignano? : Il 2017 è un anno che sarà ricordato per le accuse di violenza, reale o presunta, avvenute nel mondo dello spettacolo che hanno coinvolto due continenti: America e Europa. Notizia degli ultimi giorni è la denuncia mediatica resa pubblica da Anna Mazzamauro. L'amatissima signorina SIlvani, di cui il ragionier Fantozzi era presissimo, in occasione dell'uscita del film di Fausto Brizzi, Poveri ma ricchissimi, con Cristian De Sica e Enrico Brignano, ...

Enrico Brignano sul caso Anna Mazzamauro : ‘Non c’è stata nessuna violenza’ : Un caso increscioso e delicato quello sollevato da Anna Mazzamauro qualche giorno fa, quando aveva rivelato di essere stata colpita sul set di Poveri ma ricchi da un collega per via di una battuta sbagliata. Oggi quel collega, che nonostante non sia mai stato menzionato molti sospettavano fosse Enrico Brignano, respinge tutte le accuse e mostra le prove. Ce l’ho con tutti, forse anche la produzione già alle prese con le accuse contro Brizzi ...

Anna Mazzamauro - il giallo su chi l'ha picchiata : Enrico Brignano non vuole commentare : Enrico Brignano , dopo le ipotesi che si sono fatte in diversi siti circa un suo coinvolgimento nelle presunte percosse, sul set di Fausto Brizzi, ai danni di Anna Mazzamauro , sceglie di non ...

Anna Mazzamauro picchiata sul set - sospetti su Brignano. L'attore : 'No comment' : Anna Mazzamauro ha rivelato di essere stata picchiata sul set del film diretto da Fausto Brizzi 'Poveri ma ricchi' e sul web sospettano che L'attore a cui allude sia Enrico Brignano . Avvicinato dai ...