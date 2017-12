Alfonso Signorini sgancia la bomba | l' indiscrezione su Cristiano Malgioglio

Alfonso Signorini frecciatine a Fabio Fazio : Alfonso Signorini a “Che Fuori Tempo che fa” parla del “GF VIP” e fa due battutine a Fabio Fazio. Il direttore di “Chi” punzecchia il conduttore Fabio Fazio, prendendolo un po’ in giro sulle gare d’ascolti tra Rai e Mediaset. Al centro del dibattito finiscono anche i tormentoni ideati durante la messa in onda del “Grande Fratello Vip”. A una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2, Alfonso Signorini è stato ospite ...

Alfonso Signorini contro Barbara D'Urso : è stata smascherata? Video : #Barbara D'Urso è uno tra i personaggi più ti, amati ma anche criticati del mondo dello spettacolo italiano. La conduttrice di #Domenica Live e Pomeriggio 5 nel corso della precedente puntata del programma domenicale, andato gia' in vacanza per il periodo natalizio, fece una dichiarazione importante che, a distanza di un po' di tempo, sta suscitando molto sgomento e scalpore. Le dichiarazioni di Barbara D'Urso In quella circostanza la ...

Alfonso Signorini e le frecciatine a Fabio Fazio : cosa ha detto a Che Tempo che fa : Alfonso Signorini a Che Fuori Tempo che fa parla del GF VIP e fa due battutine a Fabio Fazio. Il direttore di Chi punzecchia il conduttore di Rai Uno, prendendolo un po' in giro sulle gare d'ascolti ...

Guerra tra Alfonso Signorini e Barbara D'Urso? Il GF e la sfera privata Video : È dal 10 dicembre che le notizie delle polemiche tra Signorini e D'Urso si difondono sempre di più: sembrerebbe proprio che sul suo settimanale 'Spy', il giornalista si stia letteralmente scatenando contro la presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque e che l'abbia attaccata in due casi: sia per rispondere alle critiche che lei ha fatto contro i Rodriguez, sia sulla sua presunta relazione con Stefano Sala. Su quest'ultimo punto in ...

Alfonso Signorini / La polemica con Barbara D'Urso sulle pagine del suo settimanale (Che fuori tempo che fa) : Questa sera Alfonso Signorini sarà ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa. Ha da poco concluso la sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 2017(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Che fuori tempo che fa - anticipazioni puntata dell'11 dicembre : tra gli ospiti Lino Banfi - Gabriel Garko - Ugo Pagliai e Alfonso Signorini : ospiti IN TV Lunedì 11 dicembre, alle 23.20 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che fuori tempo che fa (voto: 7) di Fabio Fazio (7).Come sempre in apertura la copertina di Maurizio Crozza.prosegui la letturaChe fuori tempo che fa, anticipazioni puntata dell'11 dicembre: tra gli ospiti Lino Banfi, Gabriel Garko, Ugo Pagliai e Alfonso Signorini pubblicato su Realityshow 10 dicembre 2017 16:30.

Cristiano Malgioglio svela ‘tresca’ con Alfonso Signorini : Cristiano Malgioglio è adorabile, perché ogni giorno si rende protagonista di episodi assurdi e ricchissimi di trash senza contare i tanti racconti in cui il paroliere svela amicizie importanti e amori con personaggi del piccolo schermo. Proprio a questo riguardo, l’artista 72enne ha raccontato agli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip di aver […]

GfVip - Selvaggia Lucarelli contro Jeremias e Alfonso Signorini : Selvaggia Lucarelli è sempre più incontenibile, infatti dopo aver ‘massacrato’ sui social i fratelli di Belen Rodriguez è tornata all’assalto con un nuovo velenosissimo post indirizzato ad Alfonso Signorini, ossia l’opinionista di questa edizione del GfVip. GfVip, Selvaggia Lucarelli definisce Moser un ‘uomo con il pallottoliere’ La blogger, infastidita da tanto buonismo, ha scritto:”una bestemmia […]

Cristiano Malgioglio vs Alfonso Signorini/ Torna il Castigatore ed è sfida... nelle vasche! (GF VIP 2) : Cristiano Malgioglio contro Alfonso Signorini: nello studio del Grande Fratello Vip 2 arriva il Castigatore e apre la sfida! L'opinionista e il paroliere dritti... nelle vasche!(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 00:04:00 GMT)