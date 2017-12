Abruzzo approva Bilancio Regione 2018 Emendamenti ostruzione cancellati con ' ghigliottina'

Abruzzo - il Consiglio approva il bilancio regionale : L'Aquila, 23 dic. (askanews) Il Consiglio regionale dell' Abruzzo questa notte, dopo una lunga discussione sugli emendamenti ai documenti ha approva to il bilancio regionale 2018, che è stato approva to ...

Abruzzo - approvata la graduatoria contributi per Grandi eventi : Pescara, 21 dic. (askanews) E' stata approvata la graduatoria delle richieste per beneficiare dei contributi per i Grandi eventi del 2017 (legge regionale n° 55 18/12/13) per i quali era stato ...