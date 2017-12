Valanga sul Gran Sasso - travolge e uccide turista polacco : L'Aquila - Un uomo di nazionalità polacca è morto sotto la Valanga che ha colpito il versante aquilano del Gran Sasso: a dare l'allarme è stato un suo connazionale, sfuggito alla slavina. Nove persone, tra Soccorso alpino della Guardia di finanza e Corpo nazionale soccorso alpino, hanno raggiunto a piedi la zona di Pizzo Cefalone. L'utilizzo dell'elicottero non è stato possibile a causa del vento forte. ...

Valanga sul Gran Sasso : localizzato un uomo vivo sotto la neve : Allarme nel Gran Sasso dove una Valanga ha colpito il versante aquilano. Dalle informazioni pervenute si apprende che un uomo di nazionalità polacca è finito sotto la Valanga: a dare l’allarme è stato un suo connazionale, sfuggito alla slavina. Nove persone, tra Soccorso alpino della Guardia di finanza e Corpo nazionale soccorso alpino, stanno raggiungendo a piedi la zona di Pizzo Cefalone per soccorrere i due. L’utilizzo ...

Valanga sul Gran Sasso : forse una persona travolta : Il Soccorso Alpino dell’Aquila sta intervenendo presso Pizzo Cefalone per una Valanga che si e’ staccata dalla parete della montagna. Secondo una prima ricostruzione, a seguito della chiamata di soccorso, dovrebbe essere coinvolta una persona. L'articolo Valanga sul Gran Sasso: forse una persona travolta sembra essere il primo su Meteo Web.

Real Madrid a Valanga sul Siviglia : manita clamorosa dei blancos in 45' minuti : Real Madrid distrugge Siviglia. Un 5-0 davvero inatteso quello della squadra di Zidane contro un Siviglia che si è sciolto come neve al sole. Il Real Madrid si trovava in vantaggio di 5 reti già all’intervallo, con una prestazione davvero eccellente. Reti a raffica delle merengues, con le marcature aperte da Nacho al quale hanno fatto seguito i goal di Achraf, Kroos e la doppietta di Cristiano Ronaldo. Insomma, Muriel e soci davvero ...

Iran : Valanga sul massiccio di Oshtorankouh - morti 8 scalatori : Un gruppo di 14 scalatori è stato travolto da una valanga mentre era impegnato in una scalata sul massiccio di Oshtorankouh, in Iran: 8 persone sono morte e 6 sono state tratte in salvo, secondo quanto riferito dal responsabile del Dipartimento crisi del Lorestan, la regione sudorientale dove si trova il gruppo montuoso. L'articolo Iran: valanga sul massiccio di Oshtorankouh, morti 8 scalatori sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga di novità su Huawei P11 : altri dettagli sulle specifiche tecniche : Trapelano nuove informazioni sulle specifiche tecniche del prossimo Huawei P11, il flagship del produttore cinese che farà quasi certamente la sua comparsa nei primi mesi del 2018. Le ultime voci ci avevano rilevato di una possibile tripla fotocamera, per una risoluzione di 40 MP totali ed uno zoom ibrido 5X. Grazie ad XDA, che, come solitamente fa, è riuscita ad impossessarsi in anteprima del firmware, o parte di esso, di Huawei P11, siamo ...

Al Senato Valanga di emendamenti (oltre 3mila) sul biotestamento : Roma, 6 dic. (askanews) Sono oltre tremila gli emendamenti presentati al ddl sul biotestamento in aula al Senato. È quanto si apprende in via ufficiosa a Palazzo Madama quando gli uffici non hanno ...

Valanga hotel Rigopiano - l’avv. Reboa sul suicidio del generale Conti : “Siamo sicuri che sulla lettera c’era veramente la sua calligrafia?” : Dubbi animano l’avvocato Romolo Reboa, legale di alcune delle famiglie della tragedia di Rigopiano, intervenuto a Radio Cusano Campus, durante la trasmissione “Legge o Giustizia”: “Mi domando perché chi ha fatto certi tipi di domande, come quella fatta all’amministratore del resort, non sia compreso nella lista riguardante le persone colpite da avviso di garanzia ed ho qualche perplessità rispetto alla morte ...

Champions - Psg a Valanga sul Celtic mentre lo United cade con il Basilea : Il Paris Saint Germain travolge il Celtic 7-1 (4-1) grazie alle doppiette di Neymar e Cavani. In rete anche Dembelè Mbappè, Verratti e Dani Alves. Sconfitto invece 1-0 il Manchester Utd dal Basilea ...

Champions League - tutti i risultati : Real Madrid a Valanga - spettacolo tra Siviglia e Liverpool : 1/15 LaPresse/Reuters ...

Una Valanga sull'Akragas : E meno male che la Fidelis Andria non aveva mai vinto. Ci riesce con il nuovo allenatore Papagni in casa dell'Akragas, e lo fa con un tremendo 5-1 che sotterra ancora di più la tragica stagione degli ...

Calciomercato : Mou verso il Psg - scommesse a Valanga sull'addio allo United : ROMA - Va a picco la quota sull'esonero di José Mourinho. Operato dai bookmaker internazionali non tanto per il ko dello United contro il Chelsea, quanto per la reazione degli scommettitori alle ...

Cavani e Mbappé show : Psg a Valanga sull'Angers : TORINO - Paris St. Germain senza rivali in Ligue 1 . Priva dell'infortunato Neymar , la squadra della capitale ha ottenuto oggi la decima vittoria in 12 partite di campionato segnando un pokerissimo (...

Champions League - tutti i risultati : Psg a Valanga - il Bayern vince ma fatica con il Celtic : Champions League, tutti I risultati – Si sono concluse le gare del martedì della 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. La sorpresa della serata arriva dal ‘Wanda Metropolitano’ con l’Atletico Madrid che non va oltre l’1-1 con il Qarabag. vince ma a fatica il Bayern Monaco sul campo del Celtic con un goal dell’ex juventino Coman. Successo per il Manchester United con il Benfica e del Psg che ...