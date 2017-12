Spettacolo e adrenalina nei speciali natalizi Sky Sport MotoGP HD e Sky Sport F1 HD : I motori di Sky non vanno in vacanza. Per gli appassionati delle due e quattro ruote su Sky Sport F1 HD e Sky Sport MotoGP HD sarà possibile rivivere la stagione 2017 con interviste e speciali dedicati. Su Sky Sport MotoGP HD (canale 208), vigilia di Natale in com...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 23 - 24 Dicembre : Sabato 23 Dicembre Live alle 13.00 su FOX Sports Sky canale 204 PACCHETTO Sport EL CLASICO | REAL MADRID-BARCELLONA Lo studio dalle 12.15 con Fabio Capello, Francesco Guidolin e Cristian Chivu Commento tecnico di Federico Balzaretti <img style="margin-right: 5px; margin-l...

Sky Sport : “Ciciretti e Machach sicuri al Napoli - Younes non ancora” : Negli ultimi due giorni sono sorte delle voci di calciomercato per le quali il Napoli sarebbe molto vicino ai giovani Zinedine Machach ed Amin Younes. Il franco-Algerino 21enne è svincolato da un mese e mezzo, dopo aver interrotto il proprio contratto con il Tolosa in seguito ad un grave episodio disciplinare, mentre il tedesco di […] L'articolo Sky Sport: “Ciciretti e Machach sicuri al Napoli, Younes non ancora” proviene da ...

Serie A Sky Sport Diretta 18a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Marquez - lo speciale 'Giocando col campione' su Sky Sport MotoGP HD : 'Guido per il sogno' : Marc Marquez protagonista dello speciale "Giocando col campione", in onda alle 19.45 di venerdì 22 dicembre su Sky Sport MotoGP (canale 208). Il campione del mondo della MotoGP si racconta in un'intervista esclusiva, una chiacchierata con Antonio Boselli in cui affronta diversi argomenti. Ecco un'anticipazione. Honda, passato e presente Marc e il suo ...

Sky Sport e Fox Sports Natale 2017 - Tutti gli eventi in diretta dal 20 Dicembre al 6 Gennaio : Almeno un evento live al giorno, per oltre 400 ore di Sport in diretta: è questa la programmazione speciale che Sky dedicherà ai suoi clienti durante le feste. Dal 20 Dicembre al 6 Gennaio, infatti, saranno ben 93 le partite in calendario tra calcio italiano e internazionale, di cui 73 in esclusiva. SERIE A FINO ALL&rsqu...

Lo sport protagonista su Sky anche a Natale : 400 ore live fino al 6 gennaio : Milano, 19 dicembre 2017. Almeno un evento live al giorno, per oltre 400 ore di sport in diretta. Questa è la programmazione speciale che Sky dedicherà ai suoi clienti durante le feste. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, infatti, saranno ben 93 le partite in calendario tra calcio italiano e internazionale, di cui 73 in […] L'articolo Lo sport protagonista su Sky anche a Natale: 400 ore live fino al 6 gennaio è stato realizzato da Calcio e ...

Giuseppe De Bellis alla guida di SkySport24 : Giuseppe De Bellis In vista di un’annata dai grandi appuntamenti sportivi, su tutti il ritorno in esclusiva dalla prossima stagione della Champions League, SkySport riorganizza il proprio assetto con una new entry alla direzione del canale all news SkySport24: arriva Giuseppe De Bellis. Il direttore di SkySport Federico Ferri, a un anno dalla sua nomina, ha deciso di rafforzare la squadra, che dal prossimo 15 gennaio vedrà in Giuseppe De ...

Giuseppe De Bellis è il nuovo condirettore di Sky Sport : Dal 15 gennaio il giornalista Giuseppe De Bellis sarà il nuovo condirettore vicario di Sky Sport con delega a Sky Sport 24 e al sito di Sky Sport. Affiancherà il direttore Federico Ferri, nominato circa un anno fa. De Bellis è noto soprattutto The post Giuseppe De Bellis è il nuovo condirettore di Sky Sport appeared first on Il Post.

De Bellis nuovo condirettore di Sky Sport : sarà a capo di Sky Sport 24 : Sky annuncia l’arrivo di Giuseppe De Bellis a Sky Sport come condirettore vicario con delega a Sky Sport 24, SkySport.it e ai contenuti editoriali digitali di Sky Sport, a diretto riporto del direttore responsabile Federico Ferri. A un anno dalla sua nomina, infatti, Ferri ha scelto di riorganizzare e rafforzare la squadra di Sky Sport […] L'articolo De Bellis nuovo condirettore di Sky Sport: sarà a capo di Sky Sport 24 è stato realizzato ...

Giuseppe De Bellis arriva a Sky Sport come condirettore vicario : Sky annuncia l’arrivo di Giuseppe De Bellis a Sky Sport come condirettore vicario con delega a Sky Sport24, SkySport.it e ai contenuti editoriali digitali di Sky Sport, a diretto riporto del direttore responsabile Federico Ferri. A un anno dalla sua nomina, infatti, Ferri ha scelto di riorganizzare e rafforzare la squadra di Sky Sport per affrontare al meglio le sfide future in un mercato sempre più competitivo e di...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 15 - 18 Dicembre : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) FINALE DEL MONDIALE PER CLUB - REAL MADRID-GREMIO (sabato 16 Dicembre ore 18) STOCCARDA-BAYERN MONACO (sabato 16 Dicembre 15.30) BARCELLONA-DEPORTIVO (domenica 17 Dicembre 20.45) Weekend da derby in Inghilterra Super match all’Etihad Stadium MANCHESTER CITY-TOTTENHAM sabato, ore 18.30, Sky Sport 3 HD (con il commento di Paolo Di Canio) Domenica, in diretta dalle ...

Serie A Sky Sport Diretta 17a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Sky Sport 24 - Giuseppe De Bellis sarà il nuovo direttore : Cambio alla guida di Sky Sport 24. Alla direzione del canale 200 arriverà Giuseppe De Bellis.Come anticipato da Italia Oggi e confermato a Blogo da fonti vicine a Sky, De Bellis lascerà la direzione di GQ Italia, a cui si era legato ad inizio anno, per iniziare la nuova avventura sull’all-news Sportiva della tv satellitare.prosegui la letturaSky Sport 24, Giuseppe De Bellis sarà il nuovo direttore pubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2017 ...