Rinnovo contratto scuola | ancora un nulla di fatto | si riparte nel 2018

sciopero lavoratori GD Abruzzo Chiedono Rinnovo contratto - in Abruzzo è massa 5 mila dipende : Pescara - Manifestazione questa mattina, nei pressi di Ipercoop di San Giovanni Teatino (Chieti) dei lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata e della Distribuzione Cooperativa presenti in Abruzzo. Lo sciopero indetto congiuntamente dai sindacati di categoria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a livello nazionale è finalizzato a sollecitare un avanzamento dei negoziati di rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. I ...

P.a. - venerdì tavolo per Rinnovo contratto delle forze dellordine : Riparte la trattativa per il rinnovo del contratto delle forze armate, di sicurezza, di difesa e vigili del fuoco. Lo annuncia il governo. Per venerdì 22 sono stati convocati i sindacati ed i Cocer su ...

Poliziotti in piazza in 100 città per Rinnovo del contratto e riordino delle carriere : La polizia scende in piazza giovedì 21 dicembre in tutta Italia per il riordino interno delle carriere e contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro 'vergognosamente fermo da quasi 10 anni'. Ad ...

Sicilia : Fillea Cgil - no a blocco edilizia come alibi per mancato Rinnovo contratto (2) : (AdnKronos) - In Sicilia, nell’ultimo anno, l’edilizia ha registrato 11 mila occupati in meno (Istat terzo trimestre 2017 su terzo trimestre 2016). "Oggi abbiamo incontrato il direttore dell'Ance che ci ha detto che porteranno a Roma le nostre richieste - racconta Tarantino - ma ci ha fatto capire c

Sicilia : Fillea Cgil - no a blocco edilizia come alibi per mancato Rinnovo contratto : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Il blocco dell'edilizia non può essere un alibi per non rinnovare il contratto. Non siamo più disposti ad accettarlo". Lo ha detto all'Adnkronos Franco Tarantino, segretario regionale della Fillea Cgil Sicilia. Questa mattina i lavoratori edili Siciliani sono scesi in

Napoli - la protesta dei mille operai : 'Subito il Rinnovo del contratto' : Oltre mille operai, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi a Napoli per lo sciopero generale dell'edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia e ...

Napoli - la protesta dei mille operai : «Subito il Rinnovo del contratto» : Oltre mille operai, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi a Napoli per lo sciopero generale dell?edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia...

Gigio Donnarumma scarica Mino Raiola? 'Mai detto di aver subito violenze morali al Rinnovo del contratto' : Gigio Donnarumma smentisce Mino Raiola ? Ha del clamoroso il messaggio postato su Instagram dal portiere del Milan, che premette riferendosi alla contestazione che lo ha colpito a San Siro nel match ...

Contratto Statali : mancano soldi per l’aumento - stop al Rinnovo per gennaio? Video : Piramide rovesciata e aumento delle soglie reddituali, questo quanto si sta valutando come intervento per chiudere questa ormai annosa questione del rinnovo del #Contratto dei lavoratori Statali. Problemi a non finire per la piattaforma che da anni ormai hanno messo in piedi Aran e sindacati e che nonostante l’ottimismo da parte del Governo, non sembra prossimo alla soluzione. Per di più il tempo stringe, come riportano quotidiani di interesse ...

Serafini (Snals) : ancora lontano il Rinnovo del contratto della scuola : La politica non deve calare decisioni dall'alto, deve saper ascoltare chi lavora, chi affronta quotidianamente i problemi, chi li vive sulla propria pelle… a loro, non ai professionisti della ...

Trasporti - firmato il Rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro : (Teleborsa) - Al termine di un iter arduo, durato circa due anni, Confartigianato Trasporti, CnaFita, SnaCasartigiani, Claai e tutte le associazioni di settore insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e ...

Trasporti - firmato il Rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro : Al termine di un iter arduo, durato circa due anni, Confartigianato Trasporti, CnaFita, SnaCasartigiani, Claai e tutte le associazioni di settore insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti hanno ...

Roma - mossa ufficiale : Rinnovo del contratto con Manolas : La Roma e Kostas Manolas insieme fino al 30 giugno del 2022. Il club capitolino ha ufficializzato il rinnovo del difensore greco, classe ’91, arrivato in giallorosso nell’estate del 2014. Finora per lui 144 presenze e 4 reti. “Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi. “Con il rinnovo di Manolas, si e’ compiuta la volonta’ del giocatore e del club: continuare insieme alla ...

La Lazio investe su Radu : Rinnovo del contratto e un futuro da dirigente : Radu a vita nella Lazio? 'Sì, sicuramente sì', rispondeva convinto il difensore biancoceleste qualche giorno fa. Una dichiarazione d'amore in piena regola. Certo ora ci sarebbe bisogno di sigillarla ...