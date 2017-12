: Le decorazioni volute da Melania alla Casa Bianca dimostrano la differenza abissale tra lei e Michelle Obama - fouriousandfast : Le decorazioni volute da Melania alla Casa Bianca dimostrano la differenza abissale tra lei e Michelle Obama -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 22 dicembre 2017) Caramelle, lecca-lecca, cioccolatini e chi più ne ha, più ne metta: non è la lettera spedita a Babbo Natale da qualche bambino particolarmente goloso, bensì lefirst ladyTrump per la Red Room della. Del resto, si tratta del primo Natale passato dall'ex modellaWhite House e forse proprio per questo la moglie di The Donald ha voluto lasciare il segno. Una cosa, però, è stata subito ben chiara:non ci ha pensato due volte a distruggere lo spirito salutista lasciato in eredità da Michelle Obama, donando a queste festività (e a chi entrerà nella Red Room) un alto contenuto calorico.Nella stanza dedicata alle festività, la mamma di Barron non si è di certo trattenuta nel rendere tutto in perfetto stile natalizio, sia nel colore delleche - ...