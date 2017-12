La politica e le tre partite vere sulle banche : Se la commissione d’inchiesta sulle banche non vorrà passare alla storia solo come il ring per un wrestling politico-finanziario a uso di vendette e contro-vendette tutte elettorali,...

Lombardia : Consiglio - continua trend taglio costi della politica (3) : (AdnKronos) - Intenso anche nel 2017 il rapporto con le scuole: 6500 gli studenti di 152 istituti che hanno fatto 'lezione' a Palazzo Pirelli per conoscere meglio ruolo e funzioni del parlamento lombardo, 800 i giovani che hanno aderito all’iniziativa 'Consiglieri per un giorno', 12 le orchestre gio

Lombardia : Consiglio - continua trend taglio costi della politica (2) : (AdnKronos) - Nel 2017 il Consiglio regionale si è riunito 35 volte approvando 40 nuove leggi e adottando 285 provvedimenti, un’attività preceduta e preparata da 282 sedute di Commissione, con 251 provvedimenti approvati e 846 audizioni (più di 2,3 momenti di confronto diretto per ogni giorno solare

Lombardia : Consiglio - continua trend taglio costi della politica : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Un bilancio che per la prima volta scende sotto i 60 milioni di euro (nella previsione 2018), proseguendo un trend in diminuzione dal 2013: il Consiglio regionale lombardo chiude la legislatura nel segno della sobrietà e del continuo contenimento dei costi della politic

Lo street food divide la politica - la torta fritta scatena la guerra : Nella storia entrano, in ordine d’apparizione: una prelibatezza nota come torta fritta, lo sversamento nelle fogne dello strutto che serve per friggerla, con conseguente pericolo ambientale, il vetusto box dove viene fritta e la solita rissa fra destra e sinistra con contorno di minacce e lettere anonime. E poi dicono che in provincia ci si annoia....

Lo street food divide la politica - la torta fritta scatena la guerra : Nella storia entrano, in ordine d'apparizione: una prelibatezza nota come torta fritta, lo sversamento nelle fogne dello strutto che serve per friggerla, con conseguente pericolo ambientale, il ...

Neofascisti - perché i giovani si avvicinano alle destre? La politica (sorda) è complice : Il 16 maggio 1974 usciva sul Corriere della sera un articolo sul fascismo degli antifascisti. In quel testo l’autore, Pierpaolo Pasolini, denunciava l’ambiguità delle reazioni dei cosiddetti antifascisti nei confronti del riemergere di manifestazioni da parte di frange dell’estrema destra giovanile che inneggiavano all’esperienza del ventennio mussoliniano. “In realtà – scriveva Pasolini commentando i discorsi indignati della politica e ...

ETRURIA E politica/ Le leggerezze che vanno oltre papà-Boschi : Non si può imputare quanto avvenuto in Banca ETRURIA solamente a Pier Luigi Boschi. Occorre anche sottolineare alcune leggerezze.

Bce : 'Instabilità politica potrebbe creare nuove tensioni su debiti sovrani' : Alert Bce sui debiti sovrani dell'Eurozona, che sono oggi più sostenibili, ma 'una rinnovata instabilità politica potrebbe portare a maggiori premi di rischio sui titoli di Stato, potenzialmente innescando preoccupazioni circa la sostenibilità del debito in alcuni Paesi'. È quanto ha sottolineato oggi l'...

Oltre il caso Amazon/ Rivoluzione nel lavoro - ma la politica è indietro : A livello di cronaca ci si è appuntati soprattutto sulle rivendicazioni dei lavoratori, che hanno lamentato i ritmi e turni stressanti, la mancanza (o il...

Donne contro la violenza sulle donne. “Le nostre richieste alla politica” : A che punto siamo oggi, nel giorno della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne? Ce lo siamo chiesto con la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi, che ha la delega alle Pari Opportunità, e con Linda Laura Sabbadini, che da anni si occupa delle statistiche sociali e di genere, nel corso d...

Al Bano dopo l'addio alla musica entrerà in politica? Ecco la verità del Carrisi Video : Al Bano, il celebre cantautore di Cellino San Marco [Video], dopo più di cinquant'anni di carriera, è pronto ha lasciare la musica. L'artista pugliese ha fatto questo clamoroso annuncio qualche giorno fa e i fan sono rimasti senza parole. Il ritiro dovrebbe avvenire il 31 dicembre 2018 ma, prima di quella data, l'ex marito di #romina power ha deciso di accettare una nuova sfida. Di cosa si tratta? Nei paragrafi sottostanti scoprirete i dettagli ...

Al Bano dopo l'addio alla musica entrerà in politica? Ecco la verità del Carrisi : Al Bano, il celebre cantautore di Cellino San Marco, dopo più di cinquant'anni di carriera, è pronto ha lasciare la musica. L'artista pugliese ha fatto questo clamoroso annuncio qualche giorno fa e i fan sono rimasti senza parole. Il ritiro dovrebbe avvenire il 31 dicembre 2018 ma, prima di quella data, l'ex marito di Romina Power ha deciso di accettare una nuova sfida. Di cosa si tratta? Nei paragrafi sottostanti scoprirete i dettagli e altre ...

Al Bano - addio alla musica per entrare in politica? Ecco dove e con chi potrebbe candidarsi : Al Bano Carrisi, addio alla musica per entrare in politica? Con chi potrebbe candidarsi? Al Bano Carrisi news, il cantante ha annunciato il suo ritiro dalla musica nel 2018 ma ora circolano voci sul suo futuro e si parla anche di candidatura alle ...