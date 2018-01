Iphone diventa lentissimo; cause e soluzioni.

: Voi che siete super tecnologici... Piccola info forCortesy Perché il simbolo della batteria dell’ iPhone diventa improvvisamente gialla? - _equindi_ : Voi che siete super tecnologici... Piccola info forCortesy Perché il simbolo della batteria dell’ iPhone diventa improvvisamente gialla? - Jessisass : Il mio iPhone 6 mi sta causando vari problemi ... è lentissimo, alcune app mi si bloccano e diventa lo schermo nero… - TemakiAndre : La tastiera dell'iPhone che impara a scrivere come noi un paio di palle: ora mi trovo che quando scrivo "sarà" lo t… - ParmaLiveTweet : Rassegna stampa - - Multiplayerit : Un gioco di corse che diventa una sorta di rhythm game, con l'auto da guidare utilizzando il tocco di un dito... -

(Di venerdì 22 dicembre 2017) Il fenomeno dell’obsolescenza programmata è una strategia industriale volta a terminare prematuramente la vita di un apparato elettrico o elettronico. Questo perché voi dobbiate comprarne uno nuovo. Nel caso dei device mobili e dei computer il fenomeno può essere controllato a distanza tramite gli aggiornamenti di sistema che possono rendere quasi inutilizzabile qualsiasi dispositivo. Alcune cose hanno bisogno di manutenzione: la vostra auto, la vostra lavatrice e altre di aggiornamenti per rimanere al passo: il vostro computer o il vostro telefonino. Nel caso di Apple solo i computer top di gamma sono realmente aggiornabili dal punto di vista hardware, mentre per i portatili (Computer e device mobili) l’unica cosa che possiamo fare per migliorarne le prestazioni è cambiare la batteria. Le batterie Apple persono dotate di un chip interno che consente al telefono di riconoscere ...