Einstein aveva ragione anche sull’energia oscura : Einstein aveva ragione anche sull’energia oscura La rilevazione da parte della collaborazione LIGO-Virgo di onde gravitazionali emesse dalla fusione di due stelle di neutroni mette in discussione teorie esotiche sulla natura della misteriosa energia oscura, responsabile dell’espansione accelerata dell’universo. Rimangono invece in piedi le teorie ispirate a una vecchia idea di Albert Einstein, quella della costante ...

WEinstein ci aveva provato anche con lei : 'Maialina grassa' - spunta un video a luci rosse : Il produttore porcello di Hollywood, Harvey Weinstein , l'aveva ribattezzata con rara eleganza 'the fat pig', la porcella grassa, per via delle sue misure generose, soprattutto di seno . In questi ...

WEinstein aveva assoldato agenti del Mossad per zittire le vittime delle molestie : Black Cube si è rifiutata di commentare le notizie del lavoro fatto per Weinstein e in risposta al New Yorker ha dichiarato che "è nella politica aziendale di Black Cube non discutere mai dei propri ...

WEinstein aveva assoldato agenti del Mossad per zittire le vittime delle molestie : Black Cube si è rifiutata di commentare le notizie del lavoro fatto per Weinstein e in risposta al New Yorker ha dichiarato che "è nella politica aziendale di Black Cube non discutere mai dei propri ...

Festa del cinema di Roma - “incontro ravvicinato” con Fiorello : “Ho detto no a Harvey WEinstein. Mi aveva chiamato per un set estivo mentre ero in vacanza…” : “Sì, lo confesso: ho detto di no a Harvey Weinstein. D’altra parte ero in vacanza in Sardegna, mi chiama per un set estivo a Roma: ma stiamo scherzando!?!”. Benvenuti al Fiorello Show, un’ora totale di risate a crepapelle, battute al vetriolo, gag, imitazioni, balli e canti, fisicità da animale da palcoscenico allo stato puro quale l’artista catanese di fatto è. Maglione rosso, pantalone nero, chioma brizzolata ben evidente sotto i riflettori ...

"WEinstein mi aveva detto di aver avuto delle storie con alcune mie amiche attrici" : "Harvey mi aveva detto di aver avuto delle storie con alcune attrici, io sinceramente non ci credevo. Quelle attrici erano delle mie amiche e non mi avevano parlato di relazioni con lui": George Clooney, per la prima volta, dice la sua chiaramente e diffusamente dello scandalo sessuale che sta travolgendo Harvey Weinstein e Hollywood tutta, e non ha parole tenere né per lui né per chi lo ha coperto per almeno due decenni."Mi chiedo ...

WEinstein - parla Vittorio Feltri/ Se Asia Argento ha accettato certe offerte aveva il suo tornaconto (Le Iene) : Weinstein, parla Vittorio Feltri a Le Iene Show. La ricostruzione dello scandalo e la posizione del direttore di Libero, che ha criticato l'uscita allo scoperto di Asia Argento(Pubblicato il Sun, 22 Oct 2017 07:53:00 GMT)

WEinstein - il collega produttore : «Tutti sapevamo - ma avevamo bisogno di lui» : «Tutti sapevano». Ma tutti hanno scelto di rimanere in silenzio. La ragione? Tutti avevano bisogno di lui, del re delle case di produzione: Harvey Weinstein. È quanto...

Courtney Love - in un'intervista del 2005 - aveva messo in guardia le donne da Harvey WEinstein : Mentre si allunga a dismisura la lista della donne abusate e violentate da Harvey Weinstein, c'è chi ricorda che la cantante Courtney Love aveva messo in guardia le star del cinema dal comportamento del produttore di Hollywood parecchio tempo fa e più precisamente nel 2005, 12 anni or sono. Come affermato su Twitter dalla stessa moglie del defunto Kurt Cobain, l'ex leader delle Hole è stata bannata dall'agenzia creativa ...

LA CANTANTE AVEVA GIÀ SMASCHERATO WEinstein ANNI FA : 'SE VI INVITA A UNA FESTA... : Il video in cui la CANTANTE, intervistata allora da TMZ , mette in guardia conoscenti e non, sta facendo il giro del mondo. Sono passati 17 ANNI da quelle parole, 17 lunghi ANNI in cui sembrano ...

Courtney Love aveva messo in guardia le giovani attrici da Harvey WEinstein - nel 2005 : Le chiesero di dare loro un consiglio e lei disse, dopo qualche esitazione: «Se Harvey Weinstein vi invita a una festa privata, non andateci» The post Courtney Love aveva messo in guardia le giovani attrici da Harvey Weinstein, nel 2005 appeared first on Il Post.

Courtney Love lo aveva detto : «Ragazze - se WEinstein vi invita a una festa privata - non andateci» : Lei era considerata una delle stelle più ribelli di Hollywood, lui uno dei produttori più rispettati. Forse per questo, nel 2005, è passata quasi inosservata l’allusione di Courney Love sulla dubbia moralità di Harvey Weinstein, il fondatore della Miramax accusato di molestie sessuali da alcune delle star più in vista del panorama cinematografico statunitense e non solo. LEGGI ANCHETutto quello che (forse) non sai sul caso Weinstein La vedova di ...