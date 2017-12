Calciomercato Milan / News : per Calhanoglu un'occasione importante (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato MILAN Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:38:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Accardi : per Gattuso aspettiamo - intervenire a gennaio non serve (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio : L'ambiente Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Milan/ News - Pier Silvio Berlusconi : mio padre non tornerà (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.

Calciomercato Milan - il valore della rosa è invariato nonostante la crisi. Ecco perché : 235.2 milioni. È l'ammontare totale di quanto ha speso il Milan in estate per rivoluzionare la squadra e acquistare 10 nuovi giocatori, senza contare i circa 300 mila euro versati all'Asteras Tripoli ...

Calciomercato Milan/ News - da Bonucci a Kalinic : la rosa non si è deprezzata (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.

Calciomercato Milan/ News - occhi puntati su Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.

Calciomercato Milan : Bonucci dalle stelle allo stallo : Tra i diversi giocatori che quest’anno non se la passano affatto bene al Milan, ce n’è uno in particolare, super lodato dai suoi ex tifosi bianconeri, ma anche da quelli rossoneri (quando, la scorsa estate, hanno saputo del suo acquisto). Sto parlando di Bonucci, ex bandiera (tra le altre) della Juventus più recente, che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in più, o, se volete, “spostare gli equilibri” del Milan, con la fascia di capitano sul ...

Calciomercato - l’agente Riso avvistato a Casa Milan : chiacchierata con Mirabelli - ecco di chi si è parlato : Il Milan continua la preparazione in vista dell’importante sfida con l’Atalanta, in programma sabato alle 18. La società ha deciso di concedere una serata di ‘tregua’ dal ritiro per vedere famiglia e parenti. Nel frattempo si comincia a pensare al mercato di gennaio, dove nonostante le smentite, qualcosa verrà fatto. Come riportato da ‘Sky Sport’, oggi l’agente Riso ha fatto visita a Casa Milan e ha ...

Calciomercato Milan - sempre vivo l’interesse per Badelj : la situazione : Calciomercato Milan – Da ormai diverse sessioni di mercato il nome di Milan Badelj viene accostato al Milan. Montella avrebbe voluto portarlo in rossonero ma alla fine in estate i rossoneri come regista hanno scelto Lucas Biglia con la Fiorentina che ha deciso di trattenere il croato dopo le varie cessioni di Borja Valero, Vecino, Bernardeschi e Gonzalo Rodriguez. Badelj però andrà in scadenza a giugno e non sembra intenzionato ad ...

Calciomercato Milan/ News - Antonelli verso l'Artemio Franchi (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Pep Guardiola pare pronto a piombare nuovamente su Leonardo Bonucci sfruttando le difficoltà del club meneghino.

Calciomercato Milan/ News - futuro Bonucci : la società smentisce la cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Pep Guardiola pare pronto a piombare nuovamente su Leonardo Bonucci sfruttando le difficoltà del club meneghino.

Calciomercato Milan - pronto un triplo colpo a gennaio : ecco i nomi Video : Disastroso il bilancio del Milan di inizio stagione: dopo diciassette giornate, infatti, il club rossonero ha collezionato ben sette sconfitte e si trova a meno quattordici punti dalla zona Champions e a meno diciotto dalla vetta in classifica, con Vincenzo Montella che è stato esonerato. Ci si aspettava sicuramente un altro rendimento da parte della squadra dopo la sontuosa campagna acquisti della scorsa sessione di #Calciomercato estivo. Con ...