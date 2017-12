Bitcoin - arriva il crollo : giù del 30% : La criptovaluta precipita sotto gli 11 mila dollari. Quasi dimezzata la quotazione in una settimana Alla fine il crollo è arriva to. Il Bitcoin ha perso un terzo del valore in 24 ore, precipitando da ...

Bitcoin - crollo del 40%. Ecco chi ci rimette : Roma, 22 dicembre 2017 - Qualcuno ha pensato che la bolla fosse lì lì per scoppiare. Sta di fatto che oggi chi ha investito in Bitcoin ha sentito un brivido correre lungo la schiena: la regina delle ...

Crollo Bitcoin - sotto gli 11mila dollari. Bruciati 121 miliardi in 24 ore : Chicago 22 dicembre, 2017 - Venerdì nero per il Bitcoin . Dopo sei giorni consecutivi di perdita, la criptovaluta ha perso circa un quarto del suo valore in meno di 24 ore mandando in fumo quasi 121 ...