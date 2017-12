: “Apple rallenta deliberatamente gli iPhone”: negli Stati Uniti partono ... - La Stampa - negozioelettro : “Apple rallenta deliberatamente gli iPhone”: negli Stati Uniti partono ... - La Stampa - negozioelettro : “Apple rallenta deliberatamente gli iPhone”: negli Stati Uniti partono ... - La Stampa - fraqqua : Senza parole. Già partita la prima class action contro la Mela. - gianluca_bolo : “un sistema di gestione energetica” che stranamente si attiva solo all’uscita dei nuovi modelli. - antonypisa : RT @AntoPando: I proprietari degli #iPhone furiosi contro la #Apple per il #depotenziamento, intentate una serie di #classaction https://t.… -

E' bufera su: tresono state avviate negli Usa dopo che Cupertino ha ammesso di rallentare deliberatamente la perfomance dei vecchicon gli aggiornamenti. "sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la performance dei dispositivi più vecchi", si legge in una delle azioni avviata in una corte federale dell'Illinois. Nella causa avviata a Los Angeles invece si mette in evidenza comeabbia "interferito" con la proprietà privata rallentando gliconsapevolmente.(Di sabato 23 dicembre 2017)