: Il Progetto Iside del KGB : davvero il KGB trovò la mummia di un antico astronauta? - Bugghe : Il Progetto Iside del KGB : davvero il KGB trovò la mummia di un antico astronauta? - Universo7p : Il Progetto Iside del KGB : davvero il KGB trovò la mummia di un antico astronauta? -

Leggi la notizia su universo7p

(Di martedì 19 dicembre 2017) Il KGB con illadi un? La pellicola mostrerebbe una spedizione segreta del KGB in Egitto nell’ambito del “Project Isis”, nella quale i servizi segreti sovietici scoprirono l’esistenza di quella che sembra essere ladi un alieno. Prima della messa in onda, la pellicola non era mai stata mostrata al di fuori delle strutture segrete del KGB. La storia delche riportiamo necessità di una doverosa premessa: si tratta di poche informazioni reperite in rete e di un documentario trasmesso in esclusiva dalla rete televisiva americana Sci-Fi nel 1998, chiamato “The Secret KGB Abduction Files” dove parla di vita extraterrestre ,oggetti volanti non identificati, e ricerca di vita ultra terrena . E’difficile trovare riscontri oggettivi che possano confermare la veridicità di quanto ...