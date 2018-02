Doping-Benevento | Il capitano Lucioni torna a giocare | in campo con il Genoa

Benevento - un anno di squalifica per Doping a Lucioni : Benevento, un anno di squalifica per doping a Lucioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lucioni – Un anno di squalifica al difensore e capitano del Benevento Fabio Lucioni, 4 per il medico sociale Walter Giorgione. E’ quanto ha disposto il Tribunale Nazionale Antidoping. Il TNA, tornando al capo di imputazione iniziale, ha confermato la richiesta ...

Doping - Benevento : stop 1 anno a Lucioni : 20.41 La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha squalificato per un anno il difensore del Benevento, Fabio Lucioni, e per quattro anni il medico del club sannita Walter Giorgione, accogliendo integralmente le richieste della procura antiDoping. Motivo della sospensione l'utilizzo non consentito della sostanza 'clostebol'. Entrambi i tesserati hanno annunciato ricorso.

Benevento - Lucioni squalificato un anno per Doping. Quattro anni al medico : Il capitano del Benevento Fabio Lucioni è stato squalificato per un anno per doping. Il giocatore è stato ritenuto colpevole dopo la positività al controllo dello scorso 22 settembre, dopo la gara col ...

Caso Lucioni - arriva la sentenza del Tribunale Nazionale AntiDoping : che batosta per il capitano del Benevento! : Caso Lucioni – E’ arrivata poco la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping in merito al Caso Fabio Lucioni, trovato positivo all’Antidoping nel controllo post gara contro il Torino causa Clostebol. Il Tribunale ha confermato le richieste della Procura, disponendo un anno di squalifica per il capitano del Benevento e quattro anni per il medico sociale Walter Giorgione. Una batosta per il difensore e per il club campano che ...

Caso Lucioni - arriva la sentenza del Tribunale Nazionale AntiDoping : che batosta il capitano del Benevento! : Caso Lucioni – E’ arrivata poco la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping in merito al Caso Fabio Lucioni, trovato positivo all’Antidoping nel controllo post gara contro il Torino causa Clostebol. Il Tribunale ha confermato le richieste della Procura, disponendo un anno di squalifica per il capitano del Benevento e quattro anni per il medico sociale Walter Giorgione. Una batosta per il difensore e per il club campano che ...

Doping-Benevento : Il capitano Lucioni torna a giocare - in campo con il Genoa : Doping-Benevento: Il capitano Lucioni torna a giocare, in campo con il Genoa. Fabio Lucioni, capitano del Benevento squalificato per doping per l’utilizzo The post Doping-Benevento: Il capitano Lucioni torna a giocare, in campo con il Genoa appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Doping - processo rinviato 16 gennaio : Lucioni del Benevento può tornare a giocare : E' stato rinviato al 16 gennaio il processo sportivo di primo grado a carico di Fabio Lucioni , deferito dalla Procura di Nado Italia per l'utilizzo del clostebol , sostanza vietata. La notizia si ...

Benevento - caso Lucioni : La Procura antiDoping ha chiesto un anno di squalifica : Fabio Lucioni rischia la stangata. Per il capitano del Benevento, reo di essere risultato positivo a un anabolizzante dopo la partita del The post Benevento, caso Lucioni: La Procura antidoping ha chiesto un anno di squalifica appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.