Cina - face ID nel mirino : una collega sblocca due iPhoneX : La denuncia da Nanchino: Yan ha più volte sperimentato il problema con lo smartphone del decennale. La replica dell'azienda: "Forse hanno addestrato il sistema...

KIT PER MODIFICARE IL DNA “FAI DA TE”/ Così è possibile farlo in cuCina (e postare tutto su Facebook) : Il genoma modificato in casa: il kit di Josiah Zayner, dell'Università di Chicago, permette l'ingegneria genetica... in cucina. I rischi non sono indifferenti(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 17:05:00 GMT)

SPY FINANZA/ Così la campagna elettorale sta facendo avviCinare la Troika : Ormai l'Italia è in campagna elettorale. E seri problemi dell'economia non vengono affrontati, né pare si risolveranno dopo le elezioni.

Massimo Giletti : "Chiusa L'Arena per cuCinare polpette in tv. Barbara d'Urso contro me faceva solo il 10%. Ho battuto Maria De Filippi" : "contro di me Barbara d’Urso faceva solo il 10 per cento. Ma non gongolo mai. Mi piacerebbe piuttosto sapere perché si è chiesto di chiudere un programma di informazione per... fare polpette in tv. La risposta non va data a me ma ai miei milioni di telespettatori": Massimo Giletti, intervistato dal settimanale Oggi, commenta gli ascolti di Domenica In di Cristina e Benedetta Parodi e fa riferimento ai dati Auditel di Domenica Live ...

Alessandra - ballerina napoletana morta trasCinata dall'auto dell'ex. Ma su Facebook continua a fare da modella. Il papà : 'Chiudete quella ... : J'accuse di Vincenzo Madonna, papà di Alessandra, la ragazza travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato, attualmente ai domiciliari, circa due mesi fa a Mugnano. Il genitore è intervenuto nel ...

Facebook ci riprova in Cina : (Teleborsa) - Mark Zuckerberg tenta di riabilitare Facebook in Cina. Il numero uno del Social Network è arrivato a Pechino sabato scorso per partecipare all'advisory board della Tsinghua University ...