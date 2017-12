Anche il Pentagono ammette di aver studiato gli UFO

Il Pentagono studierà gli Ufo : “Dagli Stati Uniti rivelazioni ‘a rate’ - Anche in Italia serve l’operazione verità” : La notizia diffusa dal New York Times riguardante il programma per studiare gli avvistamenti Ufo da parte del Pentagono “è un altro tassello di quel percorso di progressivo avvicinamento alla verità che gli Stati Uniti hanno intrapreso da alcuni anni e che prevede la rivelazione ‘a rate’ di una realtà che non si vuole ancora svelare completamente”. E’ Roberto Pinotti, fondatore e segretario generale del Cun (Centro ...