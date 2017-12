Samsung - l’ultimo brevetto immagina uno smartphone avvolto dal display : Registrato lo scorso anno ma svelato pochi giorni fa, riguarda un misterioso “dispositivo di visualizzazione” con uno schermo pieghevole che scavalla un lato e...

Samsung - l’ultimo brevetto immagina uno smartphone avvolto dal display : Registrato lo scorso anno ma svelato pochi giorni fa, riguarda un misterioso “dispositivo di visualizzazione” con uno schermo pieghevole che scavalla un lato e...

Spaventa l’ultimo virus Android per modelli Samsung - Huawei - ASUS e Honor : come fermarlo? : Sta facendo discutere parecchio da un po' di ore a questa parte l'ultimo virus Android scoperto da alcuni ricercatori Kaspersky, considerando il fatto che Loapi risulta essere molto più articolato rispetto alle minacce che abbiamo preso in considerazione nel recente passato per chi dispone di smartphone Samsung, Huawei, ASUS ed Honor. Oggi 19 dicembre diventa pertanto fondamentale approfondire il discorso, per comprendere come riconoscerlo, ma ...

Bene l’ultimo aggiornamento su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - migliorata reattività e batteria? : Buone notizie per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 o anche S8 Plus. Il giorno 12 dicembre è partito per l'Italia il rilascio dell'aggiornamento di novembre sulle attuali ammiraglie no brand e gli effetti sembrerebbero essere abbastanza positivi nell'uso quotidiano dei telefoni. Buoni riscontri si hanno in relazione alla reattività ma anche alla durata della batteria con una singola ricarica. A circa 3 giorni dal rilascio del nuovo ...

Samsung Galaxy Note 8 : migliorata la fotocamera con l’ultimo aggiornamento : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo update per il Samsung Galaxy Note 8 che porta con sé novità in ambito fotografico L'articolo Samsung Galaxy Note 8: migliorata la fotocamera con l’ultimo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ricarica rapida non funzionante su alcuni Samsung Galaxy S8/S8 Plus dopo l’ultimo update : Problemi con la Ricarica rapida per alcuni Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: gli smartphone impiegano anche 5 o 6 ore per Ricaricarsi completamente dopo l'ultimo aggiornamento. L'articolo Ricarica rapida non funzionante su alcuni Samsung Galaxy S8/S8 Plus dopo l’ultimo update è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.