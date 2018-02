Miglior Artista del 2017 | SFIDA | Marco Carta VS Il Volo! VOTA

Riki è il Miglior Artista del 2017 secondo i lettori di Boxmusica! : Si è appena concluso il Golden Awards ed è stato un vero successo. Partito sulla nostra pagina Facebook con più di 40 cantanti, quelli che hanno segnato i maggiori dati di vendita e esposizioni televisive nel 2017, ma solo i migliori hanno trovato posto nelle fasi conclusive. Sono arrivati in finale 3 beniamini del pubblico e la lotta tra Valerio Scanu e Riki si è fatta accesissima fino alla fine, nulla da fare per i ragazzi de Il Volo che ...

Miglior Artista del 2017 - ultime ore! Scanu - Riki o Il volo! VOTA ORA : È una sfida all’ultimo voto quella che da qualche giorno vede scontrarsi Valerio Scanu, Riki e Il Volo. Una finale piena di colpi di scena. Con migliaia di voti li avete fatti arrivare fino in finale ma solo uno di loro verrà incoronato come Miglior Artista del 2017! Chi sarà? Nelle ultime ore lo scontro ha visto volare sino al 42% sia Riki che Valerio Scanu, una differenza che conta solamente una manciata di voti. Ma attenzione perché la ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Riki VS Marco Mengoni! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa terza SFIDA troviamo: Marco Carta VS Il Volo. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Valerio Scanu VS Ermal Meta! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa seconda SFIDA troviamo: Valerio Scanu VS Ermal Meta. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

biellese il vincitore del Premio Setup 2018 - Olmo Amato Miglior Artista under 35 : Tra l'offerta di nuovi orizzonti emergenti e la certezza di storici professionisti, infatti, Setup innesca un prezioso e virtuoso cortocircuito tra economia e cultura, valorizzando il territorio ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Marco Carta VS Il Volo! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa prima SFIDA troviamo: Marco Carta VS Il Volo. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Miglior Artista ripescaggio flash : Marco Carta - Marco Mengoni - Tiziano Ferro - Deborah Iurato - Federico Angelucci - Emma e Lorenzo Fragola : Prosegue il Golden Awards e gli artisti classificatisi per la finale sono: Riki, Il volo, Ermal meta e Valerio Scanu. Ma i posti per la finalissima sono 6, quindi apriamo una nuova sfida per ripescare altri 2 artisti. In gara i più votati sino ad oggi: Marco Carta, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Deborah Iurato, Federico Angelucci, Emma e Lorenzo Fragola. Le votazioni si concluderanno lunedì 11 dicembre, solo i primo due in classifica accederanno ...

