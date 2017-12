Hai delle curiosità sulle star? Su Google sono loro a risponderti

BMW - A Shang Hai il laboratorio delle idee - VIDEO : Le chiamano mega-city e se oggi contano già 25 milioni di abitanti, come accade a Shanghai , un giorno neppure troppo lontano, unendosi tra loro senza soluzione di continuità, potranno arrivare a ospitarne anche 100. Inevitabile, quindi, che in un contesto di tale genere uno dei grandi problemi destinati a emergere prepotentemente sia quello della mobilità. Per studiare soluzioni possibili e plausibili, i costruttori automobilistici hanno aperto ...

C Hai maa e le umiliazioni delle musulmane d'Italia : "Siete tutte figlie di Bin Laden" : L'italo-marocchina, studentessa di Legge a Modena, ha raccolto online storie e confidenze delle donne islamiche che vivono in Italia. "Ci cacciano dalle case...

Haiti - 5 i morti a causa delle piogge : 6.32 Le forti piogge che stanno investendo Haiti hanno causato la morte di 5 persone e l'inondazione di migliaia di abitazioni. E' il primo bilancio non definitivo della protezione civile. In almeno 3 dei 10 Dipartimenti del Paese numerose strade sono danneggiate. La situazione è particolarmente allarmante per la popolazione più povera,che ha costruito senza permesso precarie abitazioni in prossimità di canali e corsi d'acqua.