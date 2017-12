La velocità della luce è uguale alle coordinate della Piramide di Giza : La velocità della luce è uguale alle coordinate della Piramide di Giza La Grande Piramide di Giza continua a sorprenderci e codifica un enorme numero di coincidenze numeriche per molti fuori dal comune. L’ultima ad esempio ci offre una misteriosa anomalia riguardo velocità della luce che combacia in un modo significativo con le coordinate della Grande Piramide di Giza Le grandi piramidi egizie, Piramide di Giza danno un fascino ...

Peter Fill : "La formula per la velocità? La serenità della famiglia" : Fill è il protagonista della seconda puntata di 'Sci senza confini', la web serie de La Stampa in collaborazione con Audi e la Federazione italiana sport invernali che quest'anno vi porta a scoprire ...

Internet a due velocità. L'America dice addio alla neutralità della rete : La net neutrality è il principio per il quale tutto il traffico che passa su Internet deve essere trattato nello stesso modo, che sia un tweet, un film in streaming su Amazon, il podcast di una radio ...

La velocità della luce è uguale alle coordinate della Piramide di Giza : La Grande Piramide di Giza continua a sorprenderci e codifica un enorme numero di coincidenze numeriche per molti fuori dal comune. L’ultima ad esempio ci offre una misteriosa anomalia riguardo velocità della luce che combacia in un modo significativo con le coordinate della Grande Piramide di Giza Le grandi piramidi egizie, Piramide di Giza danno un fascino misterioso che va ben oltre l’ammirazione per le forme o le dimensioni dei ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : senza Filippo Magnini - sarà Marco Orsi il nuovo leader della velocità? : Sabato 2 dicembre 2017, 1’45?10 nella serie 1 dei 200 stile libero maschili degli Assoluti invernali 2017 in vasca corta a Riccione. Riferimenti che rimarranno chiari nella memoria di Filippo Magnini, degli appassionati di Nuoto e degli sportivi italiani. Uno degli atleti italiani più vincenti della storia del nostro movimento natatorio ha deciso di dire basta ed appendere cuffia e costume al chiodo. 4 medaglie mondiali (2 ori, 1 argento ed 1 ...

VIDEO – Nuoto - Assoluti Invernali 2017 : il film della prima giornata. Federica Pellegrini : “Mi diverto nella velocità”; Sabbioni : “Sono tornato!” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione: gioie e dolori condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1 curato dal nostro inviato Enrico Spada e coadiuvato dallo staff tecnico composto da Franco Culcasi e Simone Cartaginese. Federica Pellegrini “Questo anno dedicato alla velocità mi diverte molto. Era dal 2004 che non provavo un 50 stile ...

Tumori - Italia a più velocità per reti oncologiche : la fotografia della Puglia : Le differenze regionali in sanità sono ancora, purtroppo, una solida realtà. E non fanno eccezioni le reti oncologiche e i percorsi diagnostici terapeutici di assistenza (Pdta) per i malati di tumore. Con il risultato che per i pazienti di alcune aree del Paese tutto è più complicato. Se infatti in Calabria la rete e i Pdta, pur deliberati nel 2015, non sono di fatto mai partiti, il Piemonte può contare su strutture d’eccellenza. Al tema è ...

Griezmann subisce il fascino della MLS : 'Voglio giocare in USA'. Ma il campionato americano cresce a due velocità : ... se da una parte le presenze negli stadi americani sono salite ad una media di 22.000 spettatori, consentendo al campionato di entrare nella classifica dei sette migliori al mondo e toccando record ...

Le chiavi crittografiche viaggiano alla velocità della luce : ... sensibilmente inferiore rispetto alle soluzioni crittografiche comuni , che rende la cifratura quantistica inadatta ad applicazioni come lo streaming video. I ricercatori hanno descritto in un ...

Astrofisica : quanto è costante la velocità della luce? Lo rivelano potenti esplosioni cosmiche : La velocità della luce nel vuoto è una costante di natura. Anzi, non proprio. Alcune teorie quantistiche della gravità minano questa certezza, suggerendo che i fotoni, i “quanti” di luce, potrebbero viaggiare a velocità diverse che dipendono dalla loro energia. Per indagare questa ipotesi e soprattutto provare a quantificare l’entità di questo effetto, un gruppo di ricercatori guidati da Maria Grazia Bernardini, ora in forza all’Università di ...

Alta velocità - Meffi : 'da parte della nostra amministrazione comunale silenzio assoluto' : ... quindi, avere la fermata dell'Alta velocità significherebbe per Orvieto un sicuro rilancio dell'economia, ormai prevalentemente incentrata sul turismo, e la soluzione per limitare i disagi ai tanti ...