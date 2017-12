Fatture mensili per le bollette telefoniche : 120 giorni per adeguarsi : Entrata in vigore la legge fiscale annessa a Bilancio 2018. Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla fatturazione mensile. Di seguito il link per la consultazione del testo di legge coordinato. La legge tratta di altre materie fiscali, per la parte riguardante il cambiameto dei termini di fatturazione consultare l’articolo Art. 19-quinquiesdecies del decreto legge … Leggi tutto "Fatture mensili per le bollette ...

Fatture a 28 giorni solo per gas e luce : per telefonia e tv bollette mensili per decreto : Fatture 28 giorni una telenovela infinita che arriva in Senato dove è in discussione il cosidetto decreto legge "fiscale". E proprio tra le pieghe del testo si dovrebbe trovare la soluzione che portarà allo stop alle...