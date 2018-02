Serie A | posticipo 14^ giornata Atalanta-Benevento | Caldara c’è | Ciciretti out

Basket - Serie A 2018 : Varese vince in trasferta contro Cantù nel posticipo : Red October Cantù-Openjobmetis Varese ha chiuso il 18esimo turno della Serie A di Basket 2017-2018. Al PalaDesio, successo per la formazione in trasferta, che ha sfruttato un ottimo primo quarto per mettere fieno in cascina e portare a casa punti importantissimi al fine di provare quantomeno a rientrare nella lotta per i playoff. Il primo parziale di gioco ha visto Varese chiudere avanti con il punteggio di 33-25 dopo essere arrivata ad un ...

Serie A - posticipo Lazio-Genoa 1-2 : 22.39 Due gare,zero punti: nei numeri la frenata della Lazio, che all'Olimpico nel posticipo cade 1-2 contro un bel Genoa. Taccuino praticamente vuoto nel 1° tempo: padroni di casa ingabbiati dai rosrosoblù,ben messi in campo dall'ex Ballardini. Senza fortuna i tentativi di Hiljemark, Murgia, L.Alberto e Laxalt. Ripresa.Leiva subito pericoloso,poi via al botta e risposta: Genoa avanti (55') con Pandev,altro ex,al 59' Parolo firma il ...

streaming gratis lazio vs genoa - posticipo Serie a - Lazio - : Come vedere però in diretta tv e in live streaming Lazio-genoa? COME VEDERE Lazio-genoa IN DIRETTA TV

Dove vedere Lazio-Genoa posticipo Serie A : diretta tv e live streaming : Lazio-Genoa si disputerà all'Olimpico di Roma alle 20.45 e sarà trasmessa da Sky- Sky Sport 1 , Canale 201, e Sky Supercalcio , Canale 206, , e in streaming solo abbonati Sky- su Sky Go plus. La ...

Posticipo Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : 22.45 Il Napoli risponde alla Juve vincendo il derby campano di Benevento (0-2) e torna così in testa alla classifica. Dopo un buon inizio del Benevento, si scatena il Napoli che crea occasioni in Serie,colpisce 2 volte la traversa (Insigne e Mertens) e passa in vantaggio con un bel pallonetto di Mertens (20'). A inizio ripresa arriva il raddoppio di Hamsik con un agevole tap-in su assist di Callejon (47'). L'arbitro Di Bello al 56' prima ...

Pronostici Serie A / Scommesse e quote sulle partite - focus sul posticipo del lunedi (23^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della Serie A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:48:00 GMT)

CLASSIFICA Serie B / Risultati 24^ giornata : verso il posticipo - Palermo e Pescara a secco di gol : CLASSIFICA SERIE B, Risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo e lo aggancia al secondo posto. Domenica il posticipo Cesena Ternana(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:58:00 GMT)

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese nel posticipo! Vince il derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...

Posticipo Serie A - Roma-Sampdoria 0-1 : 22.43 Samp corsara in casa Roma nel Posticipo Gara bifronte, ma gli episodi salienti avvengono nelle frazioni 'sbagliate'. Nel 1° tempo dominio Samp con Alisson prodigioso su Zapata (più volte),Caprari (due volte di fila) e Barreto. Roma sprint nella ripresa,Viviano bombardato da Under, Pellegrini (due volte), Kolarov e Dzeko. Però l'occasione clou i giallorossi la hanno al 39', col rigore (mani di Bereszynski su Under) che Florenzi si fa ...