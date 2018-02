Serie A | Milan Ufficiale | Esonerato Montella | al suo posto Gattuso

Video/ Udinese Milan (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Udinese Milan (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida per la 23^ giornata della Serie A. Capolavoro di Suso, poi sfortunata autorete di Gigio Donnarumma(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:06:00 GMT)

PAGELLE / Udinese Milan (1-1) : rosso e 4.5 - flop Calabria. Fantacalcio - i voti. (Serie A) : PAGELLE Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Serie A Milan - Calabria : «Tutta colpa mia. Chiedo scusa ai tifosi» : MilanO - Davide Calabria ha chiesto scusa ai tifosi del Milan . La sua espulsione contro l'Udinese, arrivata al 23' del secondo tempo sul punteggio di 0-1 per i rossoneri, ha in parte condizionato l'...

Serie A - 23^ giornata : Higuain avverte il Tottenham. Riecco la Roma. Milan ancora immaturo - ma… : Serie A, 23^ giornata: Higuain avverte il Tottenham. Riecco la Roma. Milan ancora immaturo, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, 23^ giornata- Una 23a giornata all’insegna di una super Juventus targata Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino affonda il Sassuolo con una tripletta. In gol anche Khedira (2) e Pjanic. Una prestazione ...

Pagelle / Udinese Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (Serie A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

Serie A - Udinese-Milan. Gattuso : 'È stato il miglior Milan della stagione. André Silva? Gli manca il veleno' : Tra i protagonisti della gara della Dacia Arena c'è sicuramente lo Suso, che ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la perla che ha regalato il momentaneo vantaggio ai rossoneri: "Com'è nato ...

Serie A - Udinese-Milan. Gattuso : 'Serve crescita caratteriale. André Silva? Gli manca il veleno' : L'età media della nostra rosa è di 23/24 anni e quando succedono queste cose l'età influisce secondo me", il commento dell'allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport. "André Silva? Gli manca il ...

Serie A Udinese-Milan 1-1 - il tabellino : UDINE - Udinese e Milan fermano a vicenda la loro rincorsa all'Europa, uscendo con un punto ciascuno nello scontro diretto della Dacia Arena. Apre Suso per i rossoneri, mentre il gol dell'1-1 arriva ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

Video Gol Udinese-Milan 1-1 Highlights e Tabellino Serie A - 23^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Udinese-Milan 1-1 , Cronaca, Highlights, e Video gol Suso, Donnarumma autogol 23^ Giornata Serie A, 4 febbraio 2018. Udinese-Milan 1-1. E’ questo il risultato finale. Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due squadre. Gattuso, lo aveva anticipato in conferenza: “voglio un Milan brutto come me”. E cosi è stato. Un brutto Milan, nel secondo tempo regala il punto all’Udinese, un punto ...

