AGCOM : al via Conciliaweb. Dal 2018 risoluzione online delle controversie utenti-operatori telefonici : La conciliazione, afferma L’ AGCOM , dal 2018 verrà avviata anche accedendo al portale dal proprio Pc o smartphone.

AGCOM avvia consultazione su proroga banda 3 - 5 GHz : Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l'avvio del procedimento e della relativa consultazione pubblica in merito alle richieste di proroga dei diritti d'uso in ...