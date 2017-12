Cgil boccia le proposte del governo e annuncia mobilitazione per il 2 dicembre : governo impegnato a convincere i sindacati sulle proposte effettuate per le pensioni. La situazione alla fine del confronto di ieri martedì 21/11 si presenta nei seguenti termini. Sindacati divisi: la Cgil boccia il pacchetto del governo, rilevando le “gravi insufficienze” presenti, e annunciando una mobilitazione per il 2 dicembre. La valutazione della Cisl, invece, è … Leggi tutto "Cgil boccia le proposte del governo e annuncia ...

Cgil boccia le proposte del governo e annuncia mobilitazione per il 2 dicembre : governo impegnato a convincere i sindacati sulle proposte effettuate per le pensioni. La situazione alla fine del confronto di ieri martedì 21/11 si presenta nei seguenti termini. Sindacati divisi: la Cgil boccia il pacchetto del governo, rilevando le “gravi insufficienze” presenti, e annunciando una mobilitazione per il 2 dicembre. La valutazione della Cisl, invece, è … Leggi tutto "Cgil boccia le proposte del governo e annuncia ...

Pensioni - la Cgil boccia il governo : in piazza il 2/12 : Gentiloni aveva proposto aperture su donne e giovani e l'allargamento della platea esentata dall'aumento dei requisiti per la pensione: "Con il sì dei sindacati blinderemo il testo in Parlamento".

Pensioni - Cgil boccia apertura del governo su donne e giovani : in piazza il 2 dicembre - : Un risultato di cui la condivisione del mondo sindacale è requisito importante. Parliamo spesso dell'importanza del dialogo con le parti sociali, un dialogo che è forte quando produce risultati", ...

Pensioni - la Cgil boccia l'apertura del governo Camusso : "Mobilitazione il 2 dicembre" : Gentiloni aveva proposto aperture su donne e giovani e l'allargamento della platea esentata dall'aumento dei requisiti per la pensione. "Con il sì dei sindacati blinderemo il testo in Parlamento". Sindacati ancora divisi, no della Cgil

Pensioni - la Cgil boccia il Governo : "Mobilitazione il 2 dicembre" : Non è piaciuto ai sindacati il documento presentato dal Governo sulle Pensioni, nonostante le aperture su alcuni aspetti che non erano presenti nel testo analizzato durante l'incontro del...

Pensioni - la Cgil boccia lapertura del governo su donne e giovani - Camusso : "Mobilitazione il 2 dicembre" : Il documento presentato dal governo ai sindacati sulle Pensioni presenta aperture su aspetti non presenti nel testo già trattato il 18 novembre. Tra queste dettagli sul futuro previdenziale di giovani ...

Il governo apre su giovani e donne ma la Cgil boccia il testo sulle pensioni : Roma, 21 nov. (askanews) Sul tema delle pensioni 'la Cgil indice per il 2 dicembre la prima mobilitazione che si articolerà sul territorio'. Lo ha annunciato il leader della Cgil, Susanna Camusso, al ...

Pensioni - la Cgil boccia l'apertura del governo |Camusso : "Mobilitazione il 2 dicembre" : Gentiloni aveva proposto aperture su donne e giovani e l'allargamento della platea esentata dall'aumento dei requisiti per la pensione. "Con il sì dei sindacati blinderemo il testo in Parlamento". Sindacati ancora divisi, no della Cgil