'No - non voglio che lo frequenti...'. Scontro senza Fine in casa di una delle superstar più famose al mondo. Il motivo? Beh - la mamma non gradisce il fidanzato della figlia. Solo che lui - come lei - non è proprio uno qualsiasi. La vicenda sta : Una coppia che scoppia, ma non nel senso che si lasciano, ma inteso come che fa scintille, perché è formata da due superstar internazionali. Selena Gomez sta facendo di tutto per convincere la madre ...

Kit Harington è nervoso per la Fine di Game of Thrones 8 : “Potremmo deludere delle persone” : Game of Thrones 8 darà il meritato finale alla serie cult di HBO, e qualcuno è molto nervoso in proposito: si tratta di Kit Harington, l'attore che interpreta Jon Snow, che ha parlato in un'intervista con Deadline di come stia sentendo la pressione nei confronti dei fan che attendono la conclusione della serie. "C'è una certa pressione che non ho mai sentito prima" ha detto, "Mentre prima ogni anno c'è sempre stata un po' di pressione, questa ...

Calendario Serie A - tutte le date e gli orari delle partite del Fine settimana 16-17 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Nel weekend del 15 e 16 dicembre va in scena la 17a giornata della Serie A 2017-2018. Continua la lotta in vetta alla classifica, con l’Inter capolista che riceve la visita dell’Udinese nella partita che apre il turno. Trasferta insidiosa per il Napoli, impegnato a Torino contro i granata, mentre la Juventus sarà di scena a Bologna. La giornata prevede altri interessanti incontri: il Milan di Gattuso cerca una scossa sul campo ...

Scioglimento delle Camere entro Fine anno e nuove elezioni a marzo 2018 : Il Presidente Mattarella ha deciso di anticipare lo Scioglimento delle Camere prima del termine della legislatura, proiettando il Paese verso le urne per le elezioni politiche fissate per il prossimo 4 marzo. Anticipo dello Scioglimento delle Camere al 27 dicembre La legislatura formalmente si concluderebbe a marzo, ma il Capo dello Stato è orientato a sciogliere le Camere il 27 dicembre, dopo l'approvazione delle Legge di Bilancio 2018 e la ...

Il biotestamento è legge : Fine vita e rifiuto delle cure - cosa cambia : Dal Senato è arrivato l'ok definitivo al provvedimento sul biotestamento: il testo diventa così ufficialmente legge. I voti favorevoli sono stati 180, contro 71 'no' e 6 astenuti. Alla comunicazione del...

Nuova irruzione artica sulla penisola - Fine settimana con pioggia - neve e calo delle temperature : Roma - Una Nuova ondata di maltempo coinvolgerà parte del nostro Paese da venerdì. Si tratta di una perturbazione nordeuropea, legata a una circolazione depressionaria che resta centrata tra Mare del Nord, Baltico e Scandinavia. A essa sono associate masse d'aria artica in discesa verso sud, che favoriranno un nuovo calo delle temperature sulla nostra penisola. PIOGGE, neve E temperature IN calo - Giovedì la Nuova ...

Fine delle bollette con scadenza a 28 giorni - presentato emendamento al decreto fiscale : Lo stop alle bollette a 28 giorni riguarderà “imprese telefoniche, tv e servizi di comunicazione elettronica” con l’esclusione di promozioni non rinnovabili o inferiori al mese. Lo prevede l’emendamento presentato dal relatore al decreto fiscale, Silvio Lai, confermando che sono escluse ad esempio gas e luce perché “i costi sono vincolati ai consumi”. Gli operatori … Leggi tutto "Fine delle bollette con ...

Nella Silicon Valley pagano modelle per fingersi partecipanti alle feste aziendali di Fine anno : E questo perché altrimenti alle feste con i dipendenti ci sarebbero soprattutto uomini The post Nella Silicon Valley pagano modelle per fingersi partecipanti alle feste aziendali di fine anno appeared first on Il Post.

Fine vita - c'è l'accordo. Sullo Ius soli si rinvia : l'agenda delle coalizioni : Due settimane e mezzo e poi tutti a casa. Tempi ridotti a palazzo Madama che oggi dovrebbe discutere del calendario dei lavori e scoprire che il voto sul nuovo regolamento del Senato non è anora ...

Terremoto - il sindaco di San Severino : “Entro Fine anno le chiavi delle Sae” : “Entro la fine dell’anno consegneremo le chiavi delle Sae, la cui installazione nel rione San Michele e’ ormai in fase di completamento”. Lo ha detto il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei durante un sopralluogo nelle aree che accoglieranno 103 casette, e altrettante famiglie terremotate, al quale hanno preso parte anche il presidente delle Regione Marche e vice commissario per la ricostruzione Luca Ceriscioli, ...

Percorso Giro d’Italia 2018 : tracciato durissimo! Due cronometro - sette arrivi in salita : Zoncolan - Prato Nervoso e Colle delle Finestre da urlo. Arrivo a Roma! : Si è alzato il sipario sul Giro d’Italia 2018: a Milano è stato svelato il Percorso della Corsa Rosa giunta alla 101^ edizione. Come era emerso dalle indiscrezioni della vigilia si tratta di un tracciato complesso, duro, difficile: 7 arrivi in salita, due cronometro, diverse frazioni mosse e spettacolo assicurato con tante stelle che si cimenteranno sulle nostre strade. Si incomincia a Gerusalemme con una cronometro individuale di 10km: ...